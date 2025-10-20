"Повторює за принцесою": Меган Маркл звинуватили у "копіюванні" Кейт Міддлтон (фото)

Герцогиню Сассекську знову звинуватили у наслідуванні принцеси Уельської. Це сталося після того, як вона поділилася фото з пілотами у кабіні літака під час візиту до Вашингтона.

На своїй сторінці в Instagram 44-річна Меган Маркл опублікувала ролик під назвою "24 години впливу та натхнення", де показала закулісні моменти свого виступу на саміті Fortune’s Most Powerful Women. На кадрах герцогиня позує з екіпажем літака та знімає краєвиди з ілюмінатора, пише Daily Mail.

Меган Маркл Фото: Instagram

Меган Маркл копіює Кейт Міддлтон

Втім, уважні шанувальники монархії одразу згадали, що всього кілька тижнів тому Кейт Міддлтон відвідала військову базу RAF Coningsby у Лінкольнширі, де знайомилась із винищувачами Typhoon та навіть спробувала себе у ролі пілотеси на тренажері.

Кейт Міддлтон Фото: PA Wire

Тоді принцеса справила сильне враження на командування, виконавши віртуальну "петлю Нестерова". Тож нові знімки Меган у літаку користувачі соцмереж назвали "черговою спробою копіювати Кейт".

"Маркл у маленькому приватному літаку, Кетрін — у військовому винищувачі. Будь ласка…", — написав один із коментаторів.

Інші додали: "Вона знову повторює за принцесою" та "Намагається відтворити момент Кейт з пілотом".

Інші випадки копіювання

Подібні звинувачення на адресу дружини принца Гаррі звучать не вперше. Шанувальники неодноразово помічали схожість у їхніх образах і публічних виступах. Так, рекламне фото Меган на гойдалці для бренду As Ever нагадало світлину Кейт у саду, який вона створила для виставки Chelsea Flower Show у 2019 році.

Крім того, другий сезон lifestyle-шоу Меган With Love, Meghan міститиме різдвяний випуск — чимало користувачів порівняли це з телевізійними спецпроєктами Кейт, серед яких кулінарне шоу з Мері Беррі та щорічна різдвяна служба Royal Carols: Together At Christmas.

З моменту приєднання до королівської родини у 2018 році стиль Меган суттєво змінився — від голлівудського шику до більш стриманих елегантних образів. Водночас модні експерти відзначають, що багато її луків нагадують культові виходи Кейт.

Приміром, у серпні Меган з’явилася у червоному светрі, який раніше носила принцеса Уельська, а у Ванкувері — у картатому блейзері, подібному до того, що Кейт демонструвала ще у 2018 році.

Поки шанувальники обговорюють схожість образів, сама герцогиня активно повертається у публічний простір. За останні два тижні вона відвідала низку заходів у США, включно з гламурним веганським банкетом у Лос-Анджелесі та самітом Fortune.

Експерти припускають, що Меган готує новий етап у своїй кар’єрі — умовно названий "Meghan 3.0". Можливо, йдеться про запуск власного бренду косметики чи модної лінії, адже нещодавно вона навіть натякнула на це у відео, де наносила "невідомий" макіяж перед камерою.

