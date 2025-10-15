Меган Маркл втретє з'явилася на заході в прикрасах від українського бренду (фото)

Герцогиня Сассекська Меган Маркл вкотре привернула увагу публіки своїм бездоганним образом. На діловій зустрічі у Вашингтоні, присвяченій розвитку підприємництва, дружина принца Гаррі з’явилася у витонченому світлому вбранні, яке доповнила ювелірним виробом від українського бренду Guzema.

Для цього виходу Меган обрала спідницю з веганської шкіри від Brochuwalker та блузку в тон. Образ вона завершила замшевими туфлями на підборах і мінімалістичними прикрасами — зокрема каблучкою з жовтого золота, інкрустованою діамантами. Ймовірно, ювелірний виріб міг потрапити до її колекції після візиту принца Гаррі до Києва. Фокус розповідає про випадки, коли Меган Маркл показувалась в аксесуарах українського бренду.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Меган Маркл одягає українські бренди

Раніше герцогиню неодноразово помічали у виробах цього українського бренду. На одному з заходів, присвячених темі ментального здоров’я, вона з’явилася у сережках у формі кульок із білого золота від Guzema, вартістю майже 100 тисяч гривень, поєднавши їх зі смугастою сорочкою Ralph Lauren та широкими штанами Lauren.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Під час спільної появи з принцом Гаррі 9 жовтня на щорічному благодійному вечорі проєкту Healthy Minds у Spring Studios герцогиня обрала чорний ансамбль від Giorgio Armani і сережки з білого золота з розсипом діамантів від Guzema, вартість яких оцінюється приблизно у 65 тисяч гривень.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Getty Images

