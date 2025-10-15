Меган Маркл в третий раз появилась на мероприятии в украшениях от украинского бренда (фото)

Герцогиня Сассекская Меган Маркл в очередной раз привлекла внимание публики своим безупречным образом. На деловой встрече в Вашингтоне, посвященной развитию предпринимательства, супруга принца Гарри появилась в изящном светлом наряде, который дополнила ювелирным изделием от украинского бренда Guzema.

Related video

Для этого выхода Меган выбрала юбку из веганской кожи от Brochuwalker и блузку в тон. Образ она завершила замшевыми туфлями на каблуках и минималистичными украшениями — в частности, кольцом из желтого золота, инкрустированным бриллиантами. Вероятно, ювелирное изделие могло попасть в ее коллекцию после визита принца Гарри в Киев. Фокус рассказывает о случаях, когда Меган Маркл показывалась в аксессуарах украинского бренда.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Меган Маркл одевает украинские бренды

Ранее герцогиню неоднократно замечали в изделиях этого украинского бренда. На одном из мероприятий, посвященных теме ментального здоровья, она появилась в серьгах в форме шариков из белого золота от Guzema стоимостью почти 100 тысяч гривен, сочетая их с полосатой рубашкой Ralph Lauren и широкими брюками Lauren.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Во время совместного появления с принцем Гарри 9 октября на ежегодном благотворительном вечере проекта Healthy Minds в Spring Studios герцогиня выбрала черный ансамбль от Giorgio Armani и серьги из белого золота с россыпью бриллиантов от Guzema, стоимость которых оценивается примерно в 65 тысяч гривен.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, поклонники раскритиковали Меган за посещение показа мод Balenciaga после того, как бренд "отменили" за использование детей в жуткой рекламе.