Меган Маркл показала дочь принца Гарри: милые видео и фото 4-летней Лилибет

Меган Маркл и принц Гарри предпочитают не разглашать подробности частной жизни своих детей, поэтому редко показывают совместные фото с Арчи и Лилибет. Однако по случаю Международного дня девушек, который ежегодно отмечается 11 октября, герцогиня Сассекская сделала исключение и поделилась редкими кадрами с дочкой.

На опубликованном видео видно, как четырехлетняя Лилибет играет в саду. Меган также добавила нежное совместное фото: она позирует в белой рубашке и брюках, а ее дочь — в розовых лосинах и яркой футболке. При этом на снимке их сфотографировали со спины, поэтому лицо ребенка не видно. Сообщение с кадрами Меган опубликовала в Instagram.

"Для всех девушек: этот мир принадлежит вам. Защищайте свои права, говорите уверенно, поддерживайте друг друга. Мы также сделаем все возможное для вас. Это ваше право — и наша общая ответственность. Вперед, девушки!", — написала под видео Меган.

Меган Маркл и ее дочь Фото: Instagram

Отметим, полное имя дочери принца Гарри и Меган — Лилибет Диана. Ее назвали в честь покойной принцессы Дианы и королевы Елизаветы II, которую близкие звали Лилибет.

