Меган Маркл показала дочку принца Гаррі: милі відео та фото 4-річної Лілібет

Меган Маркл і принц Гаррі воліють не розголошувати подробиці приватного життя своїх дітей, тому рідко показують спільні фото з Арчі та Лілібет. Однак з нагоди Міжнародного дня дівчат, який щороку відзначають 11 жовтня, герцогиня Сассекська зробила виняток і поділилася рідкісними кадрами з донькою.

На опублікованому відео видно, як чотирирічна Лілібет грається в саду. Меган також додала ніжне спільне фото: вона позує у білій сорочці та штанах, а її донька — у рожевих лосинах і яскравій футболці. При цьому на знімку їх сфотографували зі спини, тож обличчя дитини не видно. Допис з кадрами Меган опублікувала в Instagram.

"Для всіх дівчат: цей світ належить вам. Захищайте свої права, говоріть упевнено, підтримуйте одна одну. Ми також зробимо все можливе для вас. Це ваше право — і наша спільна відповідальність. Вперед, дівчата!", — написала під відео Меган.

Меган Маркл і її донечка Фото: Instagram

Зазначимо, повне ім’я доньки принца Гаррі та Меган — Лілібет Діана. Її назвали на честь покійної принцеси Діани та королеви Єлизавети II, яку близькі звали Лілібет.

