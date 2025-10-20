"Повторяет за принцессой": Меган Маркл обвинили в "копировании" Кейт Миддлтон (фото)

Герцогиню Сассекскую снова обвинили в подражании принцессе Уэльской. Это произошло после того, как она поделилась фото с пилотами в кабине самолета во время визита в Вашингтон.

На своей странице в Instagram 44-летняя Меган Маркл опубликовала ролик под названием "24 часа влияния и вдохновения", где показала закулисные моменты своего выступления на саммите Fortune's Most Powerful Women. На кадрах герцогиня позирует с экипажем самолета и снимает пейзажи из иллюминатора, пишет Daily Mail.

Меган Маркл Фото: Instagram

Меган Маркл копирует Кейт Миддлтон

Впрочем, внимательные поклонники монархии сразу вспомнили, что всего несколько недель назад Кейт Миддлтон посетила военную базу RAF Coningsby в Линкольншире, где знакомилась с истребителями Typhoon и даже попробовала себя в роли пилотессы на тренажере.

Кейт Миддлтон Фото: PA Wire

Тогда принцесса произвела сильное впечатление на командование, выполнив виртуальную "петлю Нестерова". Поэтому новые снимки Меган в самолете пользователи соцсетей назвали "очередной попыткой копировать Кейт".

Відео дня

"Маркл в маленьком частном самолете, Кэтрин — в военном истребителе. Пожалуйста...", — написал один из комментаторов.

Другие добавили: "Она снова повторяет за принцессой" и "Пытается воспроизвести момент Кейт с пилотом".

Другие случаи копирования

Подобные обвинения в адрес супруги принца Гарри звучат не впервые. Поклонники неоднократно замечали сходство в их образах и публичных выступлениях. Так, рекламное фото Меган на качелях для бренда As Ever напомнило фотографию Кейт в саду, который она создала для выставки Chelsea Flower Show в 2019 году.

Кроме того, второй сезон lifestyle-шоу Меган With Love, Meghan будет содержать рождественский выпуск — многие пользователи сравнили это с телевизионными спецпроектами Кейт, среди которых кулинарное шоу с Мэри Берри и ежегодная рождественская служба Royal Carols: Together At Christmas.

С момента присоединения к королевской семье в 2018 году стиль Меган существенно изменился — от голливудского шика до более сдержанных элегантных образов. При этом модные эксперты отмечают, что многие ее луки напоминают культовые выходы Кейт.

К примеру, в августе Меган появилась в красном свитере, который ранее носила принцесса Уэльская, а в Ванкувере — в клетчатом блейзере, подобном тому, что Кейт демонстрировала еще в 2018 году.

Пока поклонники обсуждают сходство образов, сама герцогиня активно возвращается в публичное пространство. За последние две недели она посетила ряд мероприятий в США, включая гламурный веганский банкет в Лос-Анджелесе и саммит Fortune.

Эксперты предполагают, что Меган готовит новый этап в своей карьере — условно названный "Meghan 3.0". Возможно, речь идет о запуске собственного бренда косметики или модной линии, ведь недавно она даже намекнула на это в видео, где наносила "неизвестный" макияж перед камерой.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, поклонники раскритиковали Меган за посещение показа мод Balenciaga после того, как бренд "отменили".