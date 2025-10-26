Шокированная Кейт, кольцо Дианы и другие сюрпризы: невероятная история помолвки принца Уильяма

Несмотря на то, что они были вместе почти десять лет, когда обручились, Кейт Миддлтон, как сообщается, все еще не осознавала, что принц Уильям сделает предложение в 2010 году.

Королевский эксперт и автор Кэти Николл подробно описала дни, предшествовавшие романтической помолвке пары, в своей книге "Кейт: Будущая королева", в которой она объяснила, что когда пара вместе путешествовала в Кению в октябре 2010 года, Кейт на самом деле "решилась надеяться, что вернется из Африки с обручальным кольцом на пальце". Об этом пишет Daily Mail.

Разочарованная Кейт

Однако это изменилось с продлением отпуска, и, по словам Николл, до последнего дня "Кейт потеряла надежду", что предложение состоится во время поездки.

По словам Николл, "сердце Кейт было тяжелым", хотя в последний день пары в Кении все еще "не было никаких признаков предложения".

Відео дня

"К тому времени, когда они отправились в Сарару [в сердце Кении] на очередное сафари с двумя друзьями из Южной Африки, Кейт потеряла надежду", — писала автор о настроении Кейт Миддлтон к концу путешествия.

Однако, как оказалось, это еще не был конец путешествия. Уильям удивил возлюбленную, рассказав, что тайно продолжил их поездку и забронировал им день и ночь в отеле Il Ngwesi Lodge, который Николл описывает как "отдаленную деревянную хижину в самом сердце сельской местности у большого озера Рутунду", где Уильям уже был раньше и "знал, что это будет идеальное место, чтобы вернуться с кем-то особенным".

Кейт Миддлтон и принц Уильям в день свадьбы Фото: Getty Images

Кольцо принцессы Дианы

Когда будущий король опустился на одно колено и задал этот вопрос, Кейт, как сообщается, была ошеломлена, потому, что она уже мысленно потеряла надежду на предложение руки и сердца во время поездки, так и из-за "мгновенно узнаваемого" кольца, которое ей подарили.

Уильям сделал Кейт предложение, принеся украшение своей покойной матери, принцессы Дианы, культовое обручальное кольцо с 12-каратным овальным цейлонским голубым сапфиром, окруженным 14 бриллиантами-солитерами. Изделие стоило 28 000 фунтов стерлингов, когда король Чарльз купил его для Дианы в 1981 году, а сейчас украшение оценивается более чем в 300 000 фунтов стерлингов.

Уилл, очевидно, носил ценное кольцо в своем рюкзаке три недели в Африке, прежде чем неожиданно сделать Кейт предложение.

Кольцо принцессы Дианы теперь принадлежит Кейт Фото: Getty Images

По словам Николл, Кейт "онемела" от этого романтического жеста и позже описала предложение как "очень романтичное" и признала, что это был "полный шок".

Предложение было не просто неожиданностью для Кейт. По словам автора, Уильям никому не рассказывал, что планировал сделать этот вопрос во время поездки в Кению (хотя его брат, принц Гарри, знал, что предложение не за горами).

"Хотя никто — даже его отец или брат — не знал о его намерении сделать Кейт предложение во время отсутствия, Уильям поговорил с Гарри, чтобы убедиться, что его младший брат будет рад, что он получит кольцо их матери, когда наступит время", — пишет Николл.

Родители Кейт Миддлтон

Уилл и Кейт решили держать предложение в тайне, пока принц не будет иметь возможности убедиться, что конкретный человек первым об этом узнает — и получит новости лично от него: отец Кейт, Майкл Миддлтон.

Когда Уилл и Кейт вернулись в Великобританию из поездки, они пригласили родителей Кейт, Майкла и Кэрол Миддлтон, встретиться с ними на следующих выходных в поместье Биркхолл в Абердиншире.

"Непосредственно перед ужином первого вечера Уильям отвел Майкла в гримерку, налил им обоим большой виски и попросил разрешения жениться на Кейт", — пишет Николл.

"Без минуты колебаний" Майкл дал Уильяму свое благословение.

Родители Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Хотя Майкл Миддлтон дал свое благословение, помолвка все еще оставалась строгой тайной — даже от матери Кейт, Кэрол. Это потому, что королевский протокол диктовал, что следующим человеком, который услышит новость, должна быть бабушка Уильяма, королева Елизавета, которая должна была дать свое благословение, чтобы помолвка стала официальной.

Королева дала свое благословение на помолвку, и Уилл и Кейт смогли публично объявить о помолвке 16 ноября 2010 года.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, супруга принца Уильяма ошеломила поклонников новым образом, когда появилась на публике с блондом.