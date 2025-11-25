Король Чарльз "выгнал" Гарри из поместья в Виндзоре, когда тот сделал комментарий относительно Камиллы: что он сказал

Принца Гарри выгнали вместе с Меган Маркл из загородной резиденции Фрогмор-хаус, когда король Чарльз III разозлился из-за двух слов, которые сын высказал в отношении королевы Камиллы.

Гарри вместе с женой получили приказ покинуть Фрогмор-хаус, подаренный им покойной королевой Елизаветой II, в марте 2023 года, когда неосторожные высказывания принца "перешли черту". Об этом пишет издание Express со ссылкой на источники.

Инсайдеры предполагают, что король Чарльз разозлился после ряда обвинений Гарри, высказанных в его мемуарах и направленных в отношении жены монарха Камиллы. Принц не пытался в них скрыть свое пренебрежительное отношение к "другой женщине". Однако больше всего монарха задели слова резкие комментарии о превращении Камиллы в "злую мачеху".

Супруги, как пишет издание, подтвердили новость о "выселении" из королевского поместья. Пара заявила, что была "ошеломлена" из-за этого.

Принц Гарри и Меган Маркл подтвердили слухи о "выселении" из королевского поместья Фото: Инстаграм princeharryofengland

Принц ранее размышлял над тем, не станет ли Камилла его "злой мачехой", и утверждал, что она пожертвует другими, чтобы "укрепить свое положение на троне". Он также признавался, что они с братом, принцем Уильямом, "умоляли" Чарльза не жениться на Камилле.

Вскоре, после раскрытия информации из скандальной книги, король Чарльз быстро принял меры для того, чтобы поставить Гарри на место. Именно это для него стало последней каплей.

"Это была последняя капля. Гарри хорошо знал, что Камилла станет красной линией для его отца, но он все равно пересек ее с вопиющим пренебрежением", — рассказал инсайдер.

Стоит заметить, что ранее также издание Hello Magazine писало о том, что Гарри считал Камиллу "третьим человеком" в браке короля Чарльза и принцессы Дианы. Несмотря на это, были моменты, когда принц хвалил королеву и даже выражал благодарность ей.

