Лишенные титулов Эндрю и Сара Фергюсон столкнулись с новым ударом: теперь им некуда уйти

Бывший принц Эндрю, которого лишили титулов, и его экс-супруга Сара Фергюсон столкнулись с новым ударом. Вскоре пара будет выселена из поместья Royal Lodge, однако изгнанниками их сделали и за пределами королевских угодий.

Эндрю и Саре "запретили" посещать большое количество частных клубов в районе Мейфер, что стало очередной "пощечиной" для представителей королевской семьи. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на источники.

Бывшего принца Эндрю лишили членства почти во всех частных клубах Лондона, в том числе в элитном Annabel's. Человек, имевший доступ к престижным кругам британского "высшего" общества, теперь остался "без места, куда можно пойти, кроме собственного дома".

Высококлассный клуб Annabel's, который прославился своим гламуром, знаменитыми гостями, откажет бывшей королевской паре во входе. Об этом рассказал инсайдер.

Відео дня

Эндрю вместе с королевой Елизаветой и королем Чарльзом Фото: Getty Images

СМИ сообщают, что известный лондонский клуб Savage Club также лишил Эндрю членства. Аргументируя это, в клубе заявили о необходимости соблюдения "установленных традиций и стандартов". Этому примеру последовали также ряд других лондонских клубов, как узнали инсайдеры.

"Все другие клубы для членов в Лондоне тихо договорились не пускать его к себе. Он является токсичной и потерянной личностью, и ему некуда идти, кроме как в собственный дом", — рассказал источник.

В королевской семье обеспокоены состоянием Эндрю и Сары

Королевский эксперт Роберт Джобсон также раскрыл изданию The Sun, что среди членов королевской семьи растет волнение относительно психического состояния Эндрю и Сары Фергюсон в связи с событиями последних месяцев.

"Я думаю, что больше всего нужно беспокоиться о жертвах скандала с Эпштейном, и для меня это самое большое беспокойство. Они же люди; у них многое забрали", — заявил Джобсон.

Напомним, 25 ноября в издании Express сообщили, что король Чарльз "выгнал" принца Гарри из поместья в Виндзоре после неосторожных комментариев относительно королевы Камиллы.

Также 16 ноября медиа Mirror рассказало, что Сара Фергюсон больше не хочет жить вместе с лишенным титулов Эндрю.