Принц Ендрю ходив на побачення із молодою росіянкою: як до цього причетний Епштейн, — ЗМІ (фото)

Листування з архіву Джеффрі Епштейна відкрило деталі про те, як фінансист організував для колишнього принца Ендрю знайомство з молодою росіянкою у Лондоні. Зокрема, у документах йдеться про підготовку особистої вечері та передачу контактів для прямого спілкування.

Як повідомляє Daily Mail, Міністерство юстиції США оприлюднило нову частину матеріалів у межах "файлів Епштейна", серед яких є електронні листи про контакти фінансиста з принцом Ендрю у 2010 році.

З опублікованого листування випливає, що в серпні 2010 року Епштейн звернувся до адресата, записаного у його контактах як "Герцог", із пропозицією організувати вечерю з 26-річною росіянкою під час її перебування у Лондоні. У своєму повідомленні він окремо підкреслив її особисті якості, назвавши жінку розумною, привабливою та надійною.

Лист Епштейна - колишній принц Ендрю ходив на побачення із молодою росіянкою Фото: Daily Mail

У відповідь співрозмовник, якого журналісти пов’язують із колишнім принцом Ендрю Маунтбеттеном-Віндзором, написав, що зацікавлений у зустрічі після повернення з Женеви. Він також попросив передати жінці його контакти, щоб вона могла зв’язатися напряму. Один із листів у цьому обміні був підписаний як "Його Королівська Високість Герцог Йоркський KG".

Час цього листування привертає окрему увагу, оскільки воно відбулося вже після звільнення Епштейна з американської в’язниці у 2009 році, де він відбував покарання за злочин, пов’язаний із залученням неповнолітньої до проституції. Попри це, як свідчать документи, він продовжував підтримувати зв’язки з впливовими знайомими та організовувати для них особисті зустрічі.

Серед оприлюднених матеріалів є й інші листи 2010 року, де обговорюються можливі зустрічі між Епштейном і принцом Ендрю у Великій Британії. Зокрема, в одному з повідомлень ішлося про вечерю у Букінгемському палаці та можливість поспілкуватися у приватній обстановці.

Наприкінці 2010 року колишнього принца Ендрю сфотографували разом з Епштейном у Центральному парку Нью-Йорка. Сам принц раніше неодноразово заявляв, що не причетний до жодних правопорушень, пов’язаних із фінансистом, і заперечував звинувачення на свою адресу.

Колишнього принца Ендрю сфотографували разом з Епштейном Фото: Daily Mail

Колишній принц Ендрю у "файлах Епштейна": що про це відомо

Нагадаємо, що колишнього принца Ендрю, позбавленого титулів, зафіксували на новому фото з файлів Джеффрі Епштейна разом із його колишньою дружиною Сарою Фергюсон, і воно викликало обурення в королівській родині. На знімку Ендрю сидить на колінах у кількох жінок, обличчя яких приховані, крім Гіслейн Максвелл. Всі вони одягнені офіційно: принц у смокінгу, а Максвелл у чорній сукні.

Варто зауважити, що у 2019 році, очікуючи на суд, Епштейн почав боятися, що чинний на той час принц Ендрю та Сара Фергюсон "забагато знають". Саме через це він розмовляв з кілером, який раніше був членом британської SAS, і сказав, що хоче смерті Йорків.

Загалом, торік осінню, Мін'юст США опублікував на своєму сайті мільйони нових файлів у справі покійного фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в торгівлі людьми. Зокрема, у цих файлах часто згадуються Ілон Маск, принц Ендрю, ілюзіоніст Девід Копперфільд і Білл Гейтс