Епштейн познайомив Дональда Трампа з Меланією, — ЗМІ

Помічниця Джеффрі Епштейна під страхом кримінальної відповідальності за неправдиві свідчення заявила ФБР, що скандальний злочинець познайомив Дональда Трампа зі своєю дружиною Меланією, як свідчить нещодавно опублікований документ.

Неназвана жінка, колишня модель, яка працювала помічницею Епштейна протягом року з 2005 по 2006 рік, зробила цю заяву в липні 2019 року, через три дні після того, як її колишнього начальника заарештувало ФБР та звинуватило в торгівлі дітьми з метою експлуатації. 11-сторінковий, відредагований документ був опублікований серед трьох мільйонів "файлів Епштейна". Про це пише Daily Beast.

Як Дональд Трамп познайомився з Меланією

Твердження жінки суперечить версії мемуарів Меланії Трамп про її зустріч з чоловіком-мільярдером, а також тому, що сам Трамп казав про те, як вони стали парою.

Минулого року перша леді США погрожувала подати до суду на біографа Трампа Майкла Вольфа на 1 мільярд доларів після того, як він заявив, що Меланія була "дуже залучена" до соціального кола Епштейна. Вольф стверджував, що Трамп і Меланія познайомилися в 1998 році через Паоло Замполлі, тодішнього агента Меланії.

Відео дня

Автор відповів на погрозу, подавши позов проти першої леді, використовуючи закони про свободу слова, щоб звинуватити її в спробі незаконно змусити його замовкнути. А дружина президента США намагається скасувати позов, стверджуючи, що їй не було належним чином подано інформацію.

Жінка, яка дала покази у 2019 році, сказала, що працювала моделлю, коли приблизно у 2005 році влаштувалася на роботу, запропоновану Епштейном. Вона провела близько року, подорожуючи з ним як його асистентка, а її останнім завданням була поїздка до Парижа у 2006 році.

Меланія Трамп Фото: Instagram

Що пише у "файлах Епштейна"

Там йшлося про Паоло Замполлі, колишнього модельного агента Меланії, якого Трамп призначив спеціальним посланником з питань глобального партнерства минулого року.

Кілька рядків тексту було вилучено, перш ніж продовжити: "Епштейн познайомив Меланію Трамп з Дональдом Трампом".

Твердження жінки суперечить багаторічним повідомленням, у яких Замполлі приписують знайомство Меланії з Трампом під час вечірки, яку він влаштував у клубі Kit Kat у 1998 році. Це також суперечить однойменним мемуарам 55-річної першої леді, опублікованим у 2024 році.

"Я бачила, як мій друг махав комусь позаду мене. Коли я обернулася, я помітила чоловіка та привабливу блондинку, які наближалися до нас. Привіт. Я Дональд Трамп, — сказав чоловік, підійшовши до мого столика. — Приємно познайомитися". Я впізнала ім'я, і ​​я знала, що він бізнесмен або знаменитість, але не більше того. Він простягнув мені руку, щоб потиснути мою", — писала Меланія.

Дональд та Меланія Трампи Фото: AFP

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Ім'я власниці українського модельного агентства Маші Манюк несподівано зʼявилося у "файлах Епштейна".

Колишня дружина експринца Ендрю Сара Фергюсон потрапила в скандал, коли в мережі з'явилися її електронні листи до Джеффрі Епштейна.

Також було оприлюднено документи, у яких згадується ім'я Дональда Трампа.