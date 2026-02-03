Эпштейн познакомил Дональда Трампа с Меланией, — СМИ

Помощница Джеффри Эпштейна под страхом уголовной ответственности за ложные показания заявила ФБР, что скандальный преступник познакомил Дональда Трампа со своей женой Меланией, как свидетельствует недавно опубликованный документ.

Неназванная женщина, бывшая модель, которая работала помощницей Эпштейна в течение года с 2005 по 2006 год, сделала это заявление в июле 2019 года, через три дня после того, как ее бывшего начальника арестовало ФБР и обвинило в торговле детьми с целью эксплуатации. 11-страничный, отредактированный документ был опубликован среди трех миллионов "файлов Эпштейна". Об этом пишет Daily Beast.

Как Дональд Трамп познакомился с Меланией

Утверждение женщины противоречит версии мемуаров Мелании Трамп о ее встрече с мужчиной-миллиардером, а также тому, что сам Трамп говорил о том, как они стали парой.

В прошлом году первая леди США угрожала подать в суд на биографа Трампа Майкла Вольфа на 1 миллиард долларов после того, как он заявил, что Мелания была "очень вовлечена" в социальный круг Эпштейна. Вольф утверждал, что Трамп и Мелания познакомились в 1998 году через Паоло Замполли, тогдашнего агента Мелании.

Автор ответил на угрозу, подав иск против первой леди, используя законы о свободе слова, чтобы обвинить ее в попытке незаконно заставить его замолчать. А жена президента США пытается отменить иск, утверждая, что ей не была должным образом подана информация.

Женщина, которая дала показы в 2019 году, сказала, что работала моделью, когда примерно в 2005 году устроилась на работу, предложенную Эпштейном. Она провела около года, путешествуя с ним в качестве его ассистентки, а ее последним заданием была поездка в Париж в 2006 году.

Мелания Трамп Фото: Instagram

Что пишет в "файлах Эпштейна"

Там речь шла о Паоло Замполли, бывшем модельном агенте Мелании, которого Трамп назначил специальным посланником по вопросам глобального партнерства в прошлом году.

Несколько строк текста было удалено, прежде чем продолжить: "Эпштейн познакомил Меланию Трамп с Дональдом Трампом".

Утверждение женщины противоречит многолетним сообщениям, в которых Замполли приписывают знакомство Мелании с Трампом во время вечеринки, которую он устроил в клубе Kit Kat в 1998 году. Это также противоречит одноименным мемуарам 55-летней первой леди, опубликованным в 2024 году.

"Я видела, как мой друг махал кому-то позади меня. Когда я обернулась, я заметила мужчину и привлекательную блондинку, которые приближались к нам. Привет. Я Дональд Трамп, — сказал мужчина, подойдя к моему столику, — Приятно познакомиться". Я узнала имя, и я знала, что он бизнесмен или знаменитость, но не более того. Он протянул мне руку, чтобы пожать мою", — писала Мелания.

Дональд и Мелания Трампы Фото: AFP

