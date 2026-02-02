"Женись на мне": бывшая жена принца Эндрю писала письма Эпштейну

Бывшая жена британского экс-британца Эндрю попала в скандал, когда появились новые подробности о ее электронных письмах к "брату" Джеффри Эпштейну.

Газета Mirror раскрывает некоторые электронные письма бывшей герцогини Йоркской с осужденным и уже покойным преступником.

Письма Сары Фергюсон к Эпштейну

Эндрю, ранее известный как принц Эндрю, постоянно отрицал любые обвинения в причастности к преступлениям своего бывшего товарища.

Хотя о дружбе Эндрю с Эпштейном в течение многих лет было известно давно, переписка между Сарой и преступником стала шоком для многих. Стало известно, что она называла Эпштейна, который умер за решеткой в 2019 году, своим "главным другом", вскоре после того, как публично дистанцировалась от него.

Фотографии электронной переписки между Фергюсон и педофилом Эпштейном были опубликованы как часть более трех миллионов документов, обнародованных Министерством юстиции США в последние дни, касающихся скандального финансиста.

Відео дня

В одном электронном письме от марта 2010 года Эпштейн спрашивает "Ферджи" о возможной поездке в Нью-Йорк.

Она ответила: "Еще не уверена. Просто жду, пока Евгения вернется с выходных". Это сообщение было отправлено примерно во время 20-летия принцессы Евгении, которое она провела со своим тогдашним парнем, а ныне мужем Джеком Бруксбэнком.

Это не первый раз, когда обсуждались две принцессы. 1 июля 2010 года Эпштейн отправил Фергюсон электронное письмо, чтобы сообщить ей, что он будет в Лондоне на этой неделе, спрашивая, есть ли шанс, что Беатрис и Евгения, которым тогда было 21 и 20 лет, "поздороваются".

Принцесса Евгения с мужем Фото: Instagram/Princess Eugenie

Говорила о женитьбе

Другие недавно опубликованные электронные письма показывают, как Фергюсон хвалит Эпштейна после того, как он сделал ей комплимент перед принцессами Евгенией и Беатрис, назвав его "братом", о котором она "всегда мечтала". В сообщении, отправленном 3 августа 2009 года, Сара написала: "Всего за неделю, после твоего обеда, кажется, энергия поднялась. Я никогда не была так тронута добротой друга, как твой комплимент мне перед моими девушками. Спасибо, Джеффри, за то, что ты брат, о котором я всегда мечтала".

В следующем году Сара, которая развелась с Эндрю в 1996 году, прислала преступнику электронное письмо, в котором сказала: "Ты легенда. У меня действительно нет слов, чтобы описать это, моя любовь, благодарность за твою щедрость и доброту. Я к твоим услугам. Просто женись на мне".

Эпштейн Фото: Из открытых источников

Поздравляла с рождением "сыночка"

В сентябре 2011 года Фергюсон поздравила Эпштейна с рождением его "сыночка" вскоре после того, как преступника освободили из тюрьмы за домогательства 14-летних подростков.

"Слышала от герцога, что у вас родился мальчик. Даже если вы никогда не поддерживали связь, я все еще здесь с любовью, дружбой и поздравляю с рождением вашего мальчика", — писала Сара.

Интересно, что Эпштейн никогда не признавал, что при жизни имел биологических детей. Если бы у него действительно был сын примерно в то время, ребенку сейчас было бы 14 лет.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В "файлах Эпштейна" говорится о возможном привлечении украинских моделей к оказанию "взрослых" услуг финансисту.

По данным источников в британской разведке, Джеффри Эпштейн возглавлял крупнейшую в мире операцию по созданию "медовых ловушек" в пользу КГБ, имея связи с российской преступностью.

Также Фокус писал, что Джеффри Эпштейн организовывал для бывшего принца Эндрю знакомство с молодой россиянкой в Лондоне.