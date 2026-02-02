"Одружись зі мною": колишня дружина принца Ендрю писала листи Епштейну

Колишня дружина британського експринца Ендрю потрапила в скандал, коли з'явилися нові подробиці про її електронні листи до "брата" Джеффрі Епштейна.

Газета Mirror розкриває деякі електронні листи колишньої герцогині Йоркської із засудженим та вже покійним злочинцем.

Листи Сари Фергюсон до Епштейна

Ендрю, раніше відомий як принц Ендрю, постійно заперечував будь-які звинувачення у причетності до злочинів свого колишнього товариша.

Хоча про дружбу Ендрю з Епштейном протягом багатьох років було відомо давно, листування між Сарою та злочинцем стало шоком для багатьох. Стало відомо, що вона називала Епштейна, який помер за ґратами у 2019 році, своїм "головним другом", невдовзі після того, як публічно дистанціювалася від нього.

Фотографії електронного листування між Фергюсон та педофілом Епштейном були опубліковані як частина понад трьох мільйонів документів, оприлюднених Міністерством юстиції США останніми днями, що стосуються скандального фінансиста.

В одному електронному листі від березня 2010 року Епштейн запитує "Ферджі" про можливу поїздку до Нью-Йорка.

Вона відповіла: "Ще не впевнена. Просто чекаю, поки Євгенія повернеться з вихідних". Це повідомлення було надіслано приблизно під час 20-річчя принцеси Євгенії, яке вона провела зі своїм тодішнім хлопцем, а нині чоловіком, Джеком Бруксбенком.

Це не перший раз, коли обговорювали двох принцес. 1 липня 2010 року Епштейн надіслав Фергюсон електронного листа, щоб повідомити їй, що він буде в Лондоні цього тижня, запитуючи, чи є шанс, що Беатріс та Євгенія, яким тоді було 21 та 20 років, "привітаються".

Принцеса Євгенія з чоловіком Фото: Instagram/Princess Eugenie

Говорила про одруження

Інші нещодавно опубліковані електронні листи показують, як Фергюсон хвалить Епштейна після того, як він зробив їй комплімент перед принцесами Євгенією та Беатріс, назвавши його "братом", про якого вона "завжди мріяла". У повідомленні, надісланому 3 серпня 2009 року, Сара написала: "Всього за тиждень, після твого обіду, здається, енергія піднялася. Я ніколи не була так зворушена добротою друга, як твій комплімент мені перед моїми дівчатами. Дякую, Джеффрі, за те, що ти брат, про якого я завжди мріяла".

Наступного року Сара, яка розлучилася з Ендрю у 1996 році, надіслала злочинцю електронного листа, у якому сказала: "Ти легенда. У мене справді немає слів, щоб описати це, моя любов, вдячність за твою щедрість і доброту. Я до твоїх послуг. Просто одружись зі мною".

Епштейн Фото: З відкритих джерел

Вітала з народженням "синочка"

У вересні 2011 року Фергюсон привітала Епштейна з народженням його "синочка" невдовзі після того, як злочинця звільнили з в'язниці за домагання 14-річних підлітків.

"Чула від герцога, що у вас народився хлопчик. Навіть якщо ви ніколи не підтримували зв'язок, я все ще тут з любов'ю, дружбою та вітаю з народженням вашого хлопчика", — писала Сара.

Цікаво, що Епштейн ніколи не визнавав, що за життя мав біологічних дітей. Якби у нього справді був син приблизно в той час, дитині зараз було б 14 років.

