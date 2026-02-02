Владелица украинского агентства объяснила, почему фигурирует в "файлах Эпштейна"

Имя владелицы украинского модельного агентства Linea 12 Маши Манюк неожиданно появилось в файлах по делу осужденного и уже покойного американского преступника Джеффри Эпштейна.

Речь об электронной переписке 2010-х между бизнес-вумен и французским модельным скаутом Жаном-Люком Брюнелем, которого называют одним из ключевых вербовщиков девушек для Джеффри Эпштейна. В комментарии ТаблоID украинка объяснила, почему общалась с Брюнелем.

Украинские модели у Эпштейна?

Манюк заявила, что не отправила преступнику в Нью-Йорк ни одну из украинских моделей.

"Я работаю в этой индустрии более 35 лет. Понятно, что за это время я знаю всех и все знают меня. Смысл модельного бизнеса заключается в том, чтобы найти парней и девушек, их научить позировать и ходить, и чтобы они делали рекламу для украинских и неукраинских компаний и Недели моды. Бизнес специфический, мы всегда работаем очень осторожно, у нас хорошая репутация была, есть и будет", — отметила владелица модельного агентства.

Джеффри Эпштейн Фото: Соцсети

Манюк добавила, что система взаимодействия украинского агентства с зарубежными такова: если здесь понимают, что кто-то профессионально готов, то владелица пишет письмо руководителю агентства или скаутинг-отдела, чтобы договориться показать им модель. И часто руководители агентств впервые смотрят на моделей сами. По словам Манюк, это очень профессиональный бизнес, где скаутингом и поиском новых лиц занимаются люди с многолетним стажем.

А для того, чтобы девушка куда-то выехала, надо, чтобы ее подтвердил так называемый букинг-тейбл. После чего просят репрезентационный контракт.

"Это и есть содержание письма. Таких писем я за жизнь написала 50 тысяч. Во все крупные агентства моделей. Это абсолютно профессиональная переписка", — подчеркнула владелица модельного агентства.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Бывшая жена британского экс-британца Эндрю Сара Фергюсон попала в скандал, когда появились новые подробности о ее электронных письмах к Джеффри Эпштейну.

Эпштейн возглавлял крупнейшую в мире операцию по созданию "медовых ловушек" в пользу КГБ, имея связи с российской преступностью.

Также обнародованы документы, в которых упоминается имя Дональда Трампа.