Власниця українського агентства пояснила, чому фігурує у "файлах Епштейна"

Ім'я власниці українського модельного агентства Linea 12 Маші Манюк несподівано зʼявилося у файлах у справі засудженого та вже покійного американського злочинця Джеффрі Епштейна.

Мова про електронне листування 2010-х між бізнес-вумен і французьким модельним скаутом Жаном-Люком Брюнелем, якого називають одним з ключових вербувальників дівчат для Джеффрі Епштейна. У коментарі ТаблоID українка пояснила, чому спілкувалася з Брюнелем.

Українські моделі в Епштейна?

Манюк заявила, що не відправила злочинцю в Нью-Йорк жодну з українських моделей.

"Я працюю в цій індустрії понад 35 років. Зрозуміло, що за цей час я знаю усіх і усі знають мене. Смисл модельного бізнеса полягає в тому, щоб знайти хлопців і дівчат, їх навчити позувати і ходити, і щоб вони робили рекламу для українських і неукраїнських компаній і Тижні моди. Бізнес специфічний, ми завжди працюємо дуже обережно, у нас гарна репутація була, є і буде", — зазначила власниця модельного агентства.

Джеффрі Епштейн Фото: Соцсети

Манюк додала, що система взаємодії української агенції із зарубіжними така: якщо тут розуміють, що хтось професійно готовий, то власниця пише листа керівнику агенції чи скаутінг-відділу, щоб домовитися показати їм модель. І часто керівники агенцій уперше дивляться на моделей самі. За словами Манюк, це дуже професійний бізнес, де скаутінгом та пошуком нових облич займаються люди з багаторічним стажем.

А для того, щоб дівчина кудись виїхала, треба, щоб її підтвердив так званий букінг-тейбл. Після чого просять репрезентаційний контракт.

"Це і є зміст листа. Таких листів я за життя написала 50 тисяч. В усі великі агенції моделей. Це абсолютно професійна переписка", — наголосила власниця модельного агентства.

