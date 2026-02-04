Алла Пугачева и другие: в файлах Эпштейна "всплыли" имена российских звезд

Российская певица Алла Пугачева, участники группы "Иванушки International" и кинорежиссер Тимур Бекмамбетов появились в резонансных документах, связанных с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Алла Пугачева входила в перечень влиятельных женщин из РФ, с которыми скандальный Эпштейн намеревался организовать встречи. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Согласно обнародованным материалам, список подготовил Борис Николич, который ранее работал советником миллиардера Билла Гейтса. Впрочем, финансист отклонил кандидатуру певицы, и приглашение она так и не получила.

Стоит отметить, что в 2014 году Алла Пугачева заняла второе место в голосовании "Женщина года", проиграв лишь Ани Лорак.

Упоминание об "Иванушках International"

Участники группы "Иванушки International" также фигурируют в деле. Согласно информации, одна из девушек из окружения Эпштейна рассказала, что в 1995 году на музыкальном мероприятии ее встретил 24-летний парень из РФ. Он пообещал жениться на ней, когда та повзрослеет, хотя девочке тогда исполнилось всего шесть лет. Впоследствии этот таинственный незнакомец присоединился к составу "Иванушек International" — им оказался Кирилл Андреев, нынешний бессменный участник коллектива.

Причастность Тимура Бекмамбетова

Режиссер Тимур Бекмамбетов, по данным канала, должен был получить приглашение в качестве VIP-гостя на эксклюзивное мероприятие на Кубе в 2017 году. Ивент предусматривал участие двенадцати выдающихся новаторов из разных стран мира и был запланирован как двухдневный семинар, посвященный исследованию механизмов человеческого мозга и природе гениальности.

Среди приглашенных, кроме Бекмамбетова, были американский иллюзионист Джефф Макбрайд, британский спортсмен Эдди Эдвардс и другие участники.

Ранее в архивных документах Эпштейна обнаружили фрагмент переписки, где упоминается и президент Франции — Эммануэль Макрон. Письмо датировано маем 2019 года, однако адресат остается неизвестным.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Опубликованные документы, которые касаются Эпштейна и его многочисленных влиятельных и знаменитых друзей, еще только расшифровываются и разбираются журналистами. Но демократы в США уверены, что их гораздо больше, чем выложили в открытый доступ, а обыватели пытаются связать воедино все кусочки истории, которой уже много лет.

Среди обнародованных материалов фигурирует переписка 2010 года с владелицей украинского модельного агентства "Линия 12" Машей Манюк относительно поездок девушек в США.

Помощница Джеффри Эпштейна под страхом уголовной ответственности за ложные показания заявила ФБР, что скандальный преступник познакомил Дональда Трампа с Меланией.