Аллі Пугачовій загрожує до п'яти років позбавлення волі лише за одну фразу з інтерв'ю

Проти російської співачки можуть порушити кримінальну справу. Їй інкримінують "виправдання тероризму" через згадку про першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва. Якщо російський "суд" визнає 76-річну співачку винною, їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Після великого портретного інтерв’ю Алли Пугачової, яке вона дала відомій російській журналістці в еміграції Катерині Гордєєвій, спалахнув грандіозний скандал. Пропагандистів зачепили слова артистки про Джохара Дудаєва як "пристойну і порядну людину". Пугачова попросила вибачення у дружини політика за те, що не змогла нічого зробити, щоб він залишився живим. За даними росЗМІ, через цю фразу вже йде перевірка.

Реакція на заяву Пугачової

Адвокат Олександр Трещов подав проти співачки позов на 1,5 млрд рублів. Він стверджує, що виголошені публічно слова образили його та інших "ветеранів бойових дій", і вимагає компенсації моральної шкоди. У разі перемоги в суді юрист пообіцяв перерахувати гроші на допомогу ветеранам, залишивши собі символічний рубль.

Інтерв'ю Алли Пугачової

До речі, опубліковане інтерв'ю Алли Пугачової стало її першим публічним виступом після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У цій розмові артистка говорить про родину, еміграцію і свій погляд на події в країні. Крім того, Пугачова зізналася, що колись підтримувала Володимира Путіна та вірила його обіцянкам, зокрема щодо відносин з Україною. Однак подальші події, за її словами, кардинально змінили її ставлення до президента РФ.

"Путін не дурна людина. Я ж його знаю. Я за нього голосувала, я була в захваті, думала: "ну нарешті". Він говорив чудові речі, навіть про Україну. Він казав, що ніколи не буде війни між Україною та Росією. Я думала, він мій кумир. Тому в мене зараз шок", — сказала вона.

Всього за тиждень ролик зібрав понад 20 млн переглядів, а сама співачка нещодавно висловилася про суперечливу реакцію громадськості.

Позиція щодо війни

Після початку великої війни Алла Пугачова разом з чоловіком Максимом Галкіним і дітьми виїхала з РФ. Спочатку сім'я жила в Ізраїлі, а пізніше переїхала на Кіпр. Галкін відкрито критикує російську владу, а Пугачова не приховує, що поділяє його позицію.

