"Серце вискакує з грудей": Пугачова на пляжі заговорила з українкою (відео)

Українське подружжя звернулося до російської співачки, коли вона разом з дочкою та знімальною групою прогулювалась пляжем популярного курорту Юрмала.

Алла Пугачова, яка після початку повномасштабного вторгнення виїхала з Росії за кордон, дала ексклюзивне інтерв'ю журналістці Катерині Гордєєвій. Під час прогулянки до виконавиці звернулась жінка з України, подякувавши за підтримку в часи збройної агресії.

"Алла Борисівна, дякуємо за підтримку України. Боже, мрія. Серце вискакує з грудей", — сказала українка, склавши руки біля серця, коли побачила артистку.

"Дякую", — відповіла українською Алла Пугачова, однак не зупинилася, щоб з ними поговорити, й пішла далі.

Українка звернулась до Пугачової, коли вона разом з дочкою та знімальною групою прогулювалась пляжем Фото: YouTube

Після цієї зустрічі інші відпочивальники, але уже російськомовні, також підходили до артистки для спілкування та фотосесій. Для одного з пенсіонерів вона навіть заспівала російську народну пісню.

Українці подякували Аллі Пугачовій за підтримку Фото: YouTube

У своєму першому за довгий час великому інтерв’ю Алла Пугачова торкнулася багатьох тем: виїзду з Росії, зміни політичного курсу, стосунків з друзями та колегами, а також згадала багато особистих подробиць. У коментарях цю розмову називають сповіддю артистки у фіналі творчого шляху.

Інтерв'ю Алли Пугачової

Алла Пугачова вперше детально пояснила, за яких обставин вона залишила Росію разом із родиною.

"Максим був за кордоном, а я вдома. І мені потрібно було поїхати на лікування в Ізраїль. Вони тоді мене врятували, бо там був лікар, який був мені дуже потрібен. Потім люди почали говорити, що добре, що я поїхала. Ми ж проти війни. Ну і коли почалися ці закиди, то я почала думати: а що тоді тут робити в Росії?" — пригадала співачка.

Крім того, Пугачова зізналася, що колись підтримувала Володимира Путіна та вірила його обіцянкам, зокрема щодо відносин з Україною. Однак подальші події, за її словами, кардинально змінили її ставлення до президента РФ.

"Путін не дурна людина. Я ж його знаю. Я за нього голосувала, я була в захваті, думала: "ну нарешті". Він говорив чудові речі, навіть про Україну. Він казав, що ніколи не буде війни між Україною та Росією. Я думала, він мій кумир. Тому в мене зараз шок", — сказала вона.

