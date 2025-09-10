"Він не дурна людина": Пугачова зізналась, що голосувала за Путіна, бо він "говорив чудові речі"

Алла Пугачова вперше за багато років дала велике інтерв’ю. У ньому вона, зокрема, розповіла, яке ставлення у неї було до президента РФ Путіна раніше, і що вона думає про нього зараз.

Російська співачка Алла Пугачова зізналася, що колись підтримувала Володимира Путіна та вірила його обіцянкам, зокрема щодо відносин з Україною. Однак подальші події, за її словами, кардинально змінили її ставлення до президента РФ. Про це вона сказала у новому інтерв’ю.

"Путін не дурна людина. Я ж його знаю. Я за нього голосувала, я була в захваті, думала: "ну нарешті". Він говорив чудові речі, навіть про Україну. Він казав, що ніколи не буде війни між Україною та Росією. Я думала, він мій кумир. Тому в мене зараз шок", — сказала артистка.

Першим сигналом для сумнівів, за словами Пугачової, стала трагедія з атомним підводним човном "Курськ" у 2000 році.

"Мене дуже похитнула ситуація, я напружилась, коли потонула атомна підводна лодка "Курськ". Я думала, він зараз буде всіх втішати і так далі. А він не приїхав", — пригадала співачка.

