"Ми не змогли б мовчати": Пугачова детально розповіла, чому вона виїхала з Росії

Російська співачка Алла Пугачова пояснила причини свого від’їзду з Росії. Артистка зізналася, що спочатку виїхала на лікування до Ізраїлю, однак остаточно залишити країну вирішила після політичного тиску та переслідування її сім’ї.

Алла Пугачова у новому інтерв’ю вперше детально пояснила, за яких обставин вона залишила Росію разом із родиною.

"Максим був за кордоном, а я вдома. І мені потрібно було поїхати на лікування в Ізраїль. Вони тоді мене врятували, бо там був лікар, який був мені дуже потрібен. Потім люди почали говорити, що добре, що я поїхала. Ми ж проти війни. Ну і коли почалися ці закиди, то я почала думати: а що тоді тут робити в Росії?" — пригадала Пугачова.

Чому Пугачова виїхала з Росії

Артистка розповіла, що після висловлювань Галкіна її запросили на розмову до першого заступника керівника адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка.

"Він питав, чим я незадоволена. Я сказала, що незадоволена вседозволеністю. Я можу відмовитись від усього, все можу мимо вух пропустити, але мене хвилює вседозволеність у бік нашої сім’ї. Потім він спитав, чи ми збираємось виїжджати з Росії. А я бачу на столі стоять усі матеріали про Макса: що він сказав, і як", — зазначила співачка.

За її словами, тоді чиновник запевнив, що причин для хвилювань немає. Але вже за кілька днів Галкіна визнали "іноземним агентом".

"А я відчуваю, що щось не те. Але говорила з друзями, казала їм, що Кирієнко хороша людина, все розуміє… А потім через декілька днів Максима визнали іноземним агентом. Друзі мене переконували про це не думати, казали, що ще поки немає контакту між Мін’юстом та владою, домовленості щодо спільної думки. А я подумала: якось це дивно", — згадує Пугачова.

Тролінг дітей Пугачової

Переломним моментом стало ставлення до дітей у школі.

"Коли діти пішли в школу, то їх почали тролити, що вони діти шпигунів, що їхній тато іноземний агент. Тому ми зібрали валізи та сказали Максиму, що виїжджаємо. Ми мали з собою 30 тисяч доларів, які можна було провезти. І ми поїхали в Ізраїль", — розповіла артистка.

За словами Пугачової, вона не могла залишитися в Росії й мовчати.

"Я б не змогла мовчати, що ми проти війни. Тому все склалося так, і ми поїхали", — підсумувала вона.

