"Мы не смогли бы молчать": Пугачева подробно рассказала, почему она уехала из России

Российская певица Алла Пугачева объяснила причины своего отъезда из России. Артистка призналась, что сначала уехала на лечение в Израиль, однако окончательно покинуть страну решила после политического давления и преследования ее семьи.

Алла Пугачева в новом интервью впервые подробно объяснила, при каких обстоятельствах она покинула Россию вместе с семьей.

"Максим был за границей, а я дома. И мне нужно было поехать на лечение в Израиль. Они тогда меня спасли, потому что там был врач, который был мне очень нужен. Потом люди начали говорить, что хорошо, что я поехала. Мы же против войны. Ну и когда начались эти упреки, то я начала думать: а что тогда здесь делать в России?" — вспомнила Пугачева.

Почему Пугачева уехала из России

Артистка рассказала, что после высказываний Галкина ее пригласили на разговор к первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко.

"Он спрашивал, чем я недовольна. Я сказала, что недовольна вседозволенностью. Я могу отказаться от всего, все могу мимо ушей пропустить, но меня волнует вседозволенность в сторону нашей семьи. Потом он спросил, собираемся ли мы выезжать из России. А я вижу на столе стоят все материалы о Максе: что он сказал, и как", — отметила певица.

По ее словам, тогда чиновник заверил, что причин для волнений нет. Но уже через несколько дней Галкина признали "иностранным агентом".

"А я чувствую, что что-то не то. Но говорила с друзьями, говорила им, что Кириенко хороший человек, все понимает... А потом через несколько дней Максима признали иностранным агентом. Друзья меня убеждали об этом не думать, говорили, что еще пока нет контакта между Минюстом и властью, договоренности относительно общего мнения. А я подумала: как-то это странно", — вспоминает Пугачева.

Троллинг детей Пугачевой

Переломным моментом стало отношение к детям в школе.

"Когда дети пошли в школу, то их начали троллить, что они дети шпионов, что их папа иностранный агент. Поэтому мы собрали чемоданы и сказали Максиму, что выезжаем. У нас было с собой 30 тысяч долларов, которые можно было провезти. И мы поехали в Израиль", — рассказала артистка.

По словам Пугачевой, она не могла остаться в России и молчать.

"Я бы не смогла молчать, что мы против войны. Поэтому все сложилось так, и мы поехали", — подытожила она.

