"Он не глупый человек": Пугачева призналась, что голосовала за Путина, потому что он "говорил замечательные вещи"

Алла Пугачева впервые за много лет дала большое интервью. В нем она, в частности, рассказала, какое отношение у нее было к президенту РФ Путину раньше, и что она думает о нем сейчас.

Российская певица Алла Пугачева призналась, что когда-то поддерживала Владимира Путина и верила его обещаниям, в частности относительно отношений с Украиной. Однако дальнейшие события, по ее словам, кардинально изменили ее отношение к президенту РФ. Об этом она сказала в новом интервью.

"Путин не глупый человек. Я же его знаю. Я за него голосовала, я была в восторге, думала: "ну наконец-то". Он говорил замечательные вещи, даже об Украине. Он говорил, что никогда не будет войны между Украиной и Россией. Я думала, он мой кумир. Поэтому у меня сейчас шок", — сказала артистка.

Первым сигналом для сомнений, по словам Пугачевой, стала трагедия с атомной подводной лодкой "Курск" в 2000 году.

"Меня очень пошатнула ситуация, я напряглась, когда утонула атомная подводная лодка "Курск". Я думала, он сейчас будет всех утешать и так далее. А он не приехал", — вспомнила певица.

