Радиация не пощадила: Пугачева рассказала, что произошло с ней в Чернобыле (видео)

Концерт Аллы Пугачевой для ликвидаторов аварии проходил в поселке Зеленый Мыс, в 70 километрах от Чернобыля. Певица признает, что не жалеет о поездке, несмотря на проблемы со здоровьем из-за нее.

Российская певица Алла Пугачева в интервью журналистке Катерине Гордеевой рассказала, как выступала для ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС 9 сентября 1986 года.

Видеоинтервью длится 3 часа 38 минут. Гордеева спрашивала Пугачеву о причинах ее выезда из России в 2022 году, отношении к российским властям и о некоторых фрагментах личной жизни.

Алла Пугачева давала концерт в поселке Зеленый Мыс

Концерт Пугачевой в поселке Зеленый Мыс в 70 километрах от Чернобыля, где жили ликвидаторы аварии, состоялся примерно через четыре месяца после катастрофы. Певица признает, что поехала туда "по зову сердца, а не по призыву партии".

"Передо мной сидели смертники, но назад уже нельзя. Люди просили апельсины и Пугачеву. Я понимала, что положение тяжелое, такая катастрофа. Отказаться не могла", — пояснила она.

При поездке в Чернобыль действовали жесткие ограничения: нельзя было есть еду, которую предлагали в городе. Благодаря диете за три дня певица похудела на несколько килограмм. Также запрещалось ходить по траве и брать цветы от фанатов. Одежду нужно было сжечь.

Единственным музыкантом из коллектива Пугачевой, который не поехал в Чернобыль, был Игорь Николаев. В то время он работал клавишником.

После поездки в "зону отчуждения" у всех членов коллектива Пугачевой начались проблемы со здоровьем. Высокий уровень радиации ударил по щитовидной железе певицы.

"Петь я могу, говорить стало тяжелее, поэтому я молчу", — объяснила она.

Певица признается, что не жалеет о поездке в Чернобыль из-за колоссальной поддержки фанатов.

