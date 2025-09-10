Радіація не пощадила: Пугачова розповіла, що сталося з нею в Чорнобилі (відео)

Концерт Алли Пугачової для ліквідаторів аварії проходив у селищі Зелений Мис, за 70 кілометрів від Чорнобиля. Співачка визнає, що не шкодує про поїздку, незважаючи на проблеми зі здоров'ям через неї.

Російська співачка Алла Пугачова в інтерв'ю журналістці Катерині Гордєєвій розповіла, як виступала для ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 9 вересня 1986 року.

Відеоінтерв'ю триває 3 години 38 хвилин. Гордєєва запитувала Пугачову про причини її виїзду з Росії 2022 року, ставлення до російської влади і про деякі фрагменти особистого життя.

Алла Пугачова давала концерт у селищі Зелений Мис

Концерт Пугачової в селищі Зелений Мис за 70 кілометрів від Чорнобиля, де жили ліквідатори аварії, відбувся приблизно через чотири місяці після катастрофи. Співачка визнає, що поїхала туди "за покликом серця, а не за закликом партії".

"Переді мною сиділи смертники, але назад уже не можна. Люди просили апельсини і Пугачову. Я розуміла, що становище важке, така катастрофа. Відмовитися не могла", — пояснила вона.

Під час поїздки до Чорнобиля діяли жорсткі обмеження: не можна було їсти їжу, яку пропонували в місті. Завдяки дієті за три дні співачка схудла на кілька кілограмів. Також заборонялося ходити по траві та брати квіти від фанатів. Одяг потрібно було спалити.

Єдиним музикантом із колективу Пугачової, який не поїхав до Чорнобиля, був Ігор Ніколаєв. У той час він працював клавішником.

Після поїздки в "зону відчуження" у всіх членів колективу Пугачової почалися проблеми зі здоров'ям. Високий рівень радіації вдарив по щитовидній залозі співачки.

"Співати я можу, говорити стало важче, тому я мовчу", — пояснила вона.

Співачка зізнається, що не шкодує про поїздку до Чорнобиля через колосальну підтримку фанатів.

Востаннє Алла Пугачова співачка давала велике відеоінтерв'ю режисерові Олегу Меньшикову сім років тому, у липні 2018 року. Станом на 10 вересня 2025 року відео набрало 3,4 млн переглядів. В анонсі підкреслювалося, що це — перше велике інтерв'ю Пугачової за останні десять років.

Нагадаємо, Пугачова нещодавно привітала лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука з отриманням державної нагороди.

