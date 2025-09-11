"Сердце выскакивает из груди": Пугачева на пляже заговорила с украинкой (видео)
Украинцы обратились к российской певице, когда она вместе с дочерью и съемочной группой прогуливалась по пляжу популярного курорта Юрмала.
Алла Пугачева, которая после начала полномасштабного вторжения выехала из России за границу, дала эксклюзивное интервью журналистке Екатерине Гордеевой. Во время прогулки к исполнительнице обратилась женщина из Украины, поблагодарив за поддержку во времена вооруженной агрессии.
"Алла Борисовна, спасибо за поддержку Украины. Боже, мечта. Сердце выскакивает из груди", — сказала украинка, сложив руки возле сердца, когда увидела артистку.
"Спасибо", — ответила по-украински Алла Пугачева, однако не остановилась, чтобы с ними поговорить, и пошла дальше.
После этой встречи другие отдыхающие, но уже русскоязычные, также подходили к артистке для общения и фото-сессий. Для одного из пенсионеров она даже спела русскую народную песню.
В своем первом за долгое время большом интервью Алла Пугачева затронула многие темы: выезда из России, смены политического курса, отношений с друзьями и коллегами, а также вспомнила много личных подробностей. В комментариях этот разговор называют исповедью артистки в финале творческого пути.
Интервью Аллы Пугачевой
Алла Пугачева впервые подробно объяснила, при каких обстоятельствах она покинула Россию вместе с семьей.
"Максим был за границей, а я дома. И мне нужно было поехать на лечение в Израиль. Они тогда меня спасли, потому что там был врач, который был мне очень нужен. Потом люди начали говорить, что хорошо, что я поехала. Мы же против войны. Ну и когда начались эти упреки, то я начала думать: а что тогда здесь делать в России?" — вспомнила певица.
Кроме того, Пугачева призналась, что когда-то поддерживала Владимира Путина и верила его обещаниям, в частности относительно отношений с Украиной. Однако дальнейшие события, по ее словам, кардинально изменили ее отношение к президенту РФ.
"Путин не глупый человек. Я же его знаю. Я за него голосовала, я была в восторге, думала: "ну наконец-то". Он говорил замечательные вещи, даже об Украине. Он говорил, что никогда не будет войны между Украиной и Россией. Я думала, он мой кумир. Поэтому у меня сейчас шок", — сказала она.
