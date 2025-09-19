Алле Пугачевой грозит до пяти лет лишения свободы только за одну фразу из интервью

Против российской певицы могут возбудить уголовное дело. Ей инкриминируют "оправдание терроризма" из-за упоминания о первом президенте Чеченской Республики Ичкерия Джохаре Дудаеве. Если российский "суд" признает 76-летнюю певицу виновной, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

После большого портретного интервью Аллы Пугачевой, которое она дала известной российской журналистке в эмиграции Екатерине Гордеевой, разразился грандиозный скандал. Пропагандистов задели слова артистки о Джохаре Дудаеве как "приличном и порядочном человеке". Пугачева попросила прощения у жены политика за то, что не смогла ничего сделать, чтобы он остался жив. По данным росСМИ, из-за этой фразы уже идет проверка.

Реакция на заявление Пугачевой

Адвокат Александр Трещев подал против певицы иск на 1,5 млрд рублей. Он утверждает, что произнесенные публично слова оскорбили его и других "ветеранов боевых действий", и требует компенсации морального ущерба. В случае победы в суде юрист пообещал перечислить деньги в помощь ветеранам, оставив себе символический рубль.

Интервью Аллы Пугачевой

Кстати, опубликованное интервью Аллы Пугачевой стало ее первым публичным выступлением после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В этом разговоре артистка говорит о семье, эмиграции и своем взгляде на события в стране. Кроме того, Пугачева призналась, что когда-то поддерживала Владимира Путина и верила его обещаниям, в частности относительно отношений с Украиной. Однако дальнейшие события, по ее словам, кардинально изменили ее отношение к президенту РФ.

"Путин не глупый человек. Я же его знаю. Я за него голосовала, я была в восторге, думала: "ну наконец-то". Он говорил замечательные вещи, даже об Украине. Он говорил, что никогда не будет войны между Украиной и Россией. Я думала, он мой кумир. Поэтому у меня сейчас шок", — сказала она.

Всего за неделю ролик собрал более 20 млн просмотров, а сама певица недавно высказалась о противоречивой реакции общественности.

Позиция по поводу войны

После начала большой войны Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми выехала из РФ. Сначала семья жила в Израиле, а позже переехала на Кипр. Галкин открыто критикует российские власти, а Пугачева не скрывает, что разделяет его позицию.

