Женщина купила дом в Португалии за 37 тысяч евро: теперь живет в раю (фото)

Женщина похвасталась выгодной покупкой недвижимости в Португалии. Дом, возведенный 75 лет назад, был в запущенном состоянии — пришлось снова подключать воду и электричество, но теперь он полностью готов.

Хозяйка начала с того, что отмыла и перекрыла в доме крышу, которая полностью прогнила и начала протекать. Далее пришлось ставить камин, чтобы греться зимой, и браться за ремонт внутри дома. Что из этого получилось, — узнавайте в материале Фокуса.

Дом в Потругалии

"Мы закупили грунтовку и краску, чтобы перекрасить потолок. Приезжал сантехник, чтобы заменить трубы на новые. Также меняли планировку — вход в санузел делали изнутри, а не с улицы, как было", — рассказывает хозяйка.

Дом в Португалии

Она решила реставрировать деревянные окна, а также очень долго выбирала цвет для комнат — даже пришлось привлекать помощников, чтобы наконец определиться.

Наиболее проблемной оказалась комната, где пол был в ужасном состоянии, а стены — мокрыми. Однако шаг за шагом женщина двигалась к своей цели, и в конце концов — все получилось.

Женщина делает ремонт во многом собственноручно Фото: Threads

"Мне до сих пор не верится, что я смогла. И если бы не череда событий (в том числе плохих), то я бы в себя так не поверила. Сейчас каждое утро просыпаюсь с мыслью, что теперь я точно справлюсь с любой задачей. Каждое утро внутри чувствуется огромная сила и желание продолжать. И это гораздо важнее всего на свете", — отмечает автор видео.

Что пишут люди?

В комментариях зрители поинтересовались, сколько стоил такой дом в португальском селе. Как оказалось, 37 тысяч евро. В какую сумму обошелся ремонт, женщина не уточняла.

"Какие виды у вас из окна! Супер! И собачка дома!" — написал один из зрителей. Другая пользовательница сети добавила: "Снимайте, пожалуйста, больше видео. Вы даете мне силы не сдаваться. Я тоже стараюсь все делать сама".

Результатами ремонта владелица дома делится в сети Фото: Threads

"Хочу такую удаленную работу, как у вас", — комментирует еще кто-то.

