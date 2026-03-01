Жінка купила будинок у Португалії за 37 тисяч євро: тепер живе у раю (фото)

Жінка похизувалась вигідною покупкою нерухомості у Португалії. Будинок, зведений 75 років тому, був у занедбаному стані — довелося знову підключати воду та електрику, але тепер він повністю готовий.

Господиня почала з того, що відмила і перекрила в будинку дах, що повністю прогнив і почав протікати. Далі довелося ставити камін, щоб грітися взимку, та братися за ремонт всередині оселі. Що з цього вийшло, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

Будинок у Португалії

"Ми закупили ґрунтовку і фарбу, щоб перефарбувати стелю. Приїжджав сантехнік, щоб замінити труби на нові. Також змінювали планування — вхід у санвузол робили зсередини, а не з вулиці, як було", — розповідає хазяйка.

Будинок в Португалії

Вона вирішила реставрувати дерев’яні вікна, а також дуже довго обирала колір для кімнат — навіть довелося залучати помічників, аби нарешті визначитися.

Найбільш проблемною виявилась кімната, де підлога була в жахливому стані, а стіни — мокрими. Однак крок за кроком жінка рухалася до своєї мети, і зрештою — все вийшло.

Жінка робить ремонт великою мірою власноруч Фото: Threads

"Мені досі не віриться, що я змогла. І якби не низка подій (у тому числі поганих), то я б у себе так не повірила. Зараз щоранку прокидаюся з думкою, що тепер я точно впораюся з будь-яким завданням. Щоранку всередині відчувається величезна сила і бажання продовжувати. І це набагато важливіше за все на світі", — зазначає авторка відео.

Що пишуть люди?

У коментарях глядачі поцікавилися, скільки коштував такий будинок в португальському селі. Як виявилось, 37 тисяч євро. В яку суму обійшовся ремонт, жінка не уточнювала.

"Які види у вас з вікна! Супер! І собачка вдома!" — написав один з глядачів. Інша користувачка мережі додала: "Знімайте, будь ласка, більше відео. Ви даєте мені сили не здаватися. Я теж намагаюся все робити сама".

Результатами ремонту власниця будинку ділиться в мережі Фото: Threads

"Хочу таку віддалену роботу, як у вас", — коментує ще хтось.

