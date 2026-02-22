Чоловік купив будинок в Португалії: там було майна на 10 тисяч євро (фото)

Вадим Ключник придбав у Португалії сільський маєток. Нещодавно він зробив ревізію у своєму новому помешканні.

Блогер, який професійно займається зйомкою відео, разом з дружиною Олесею та двома дітьми, Сонею і Стефаном, переїхав у будинок посеред сільської місцевості у Португалії. Оцінюючи майно, новий господар підрахував, що воно коштує близько 10 тисяч євро. Що він побачив, — читайте у матеріалі Фокусу.

Спадок від попередніх власників

"Перше — фортепіано. Потребує реставрації та налаштування. У такому вигляді — 400 євро. Вінтажне металічне ліжко — 70 євро, дерев'яне ліжко в стилі модерн — 150 євро. Прес для вина — 500 євро. Біде — 20 євро. Два унітази, тачка, дві годівниці для курей, бензопила майже нова, тример, мийка високого тиску, набір тарілок", — розповідає Вадим у відео.

Відео дня

Серед іншого — він показав чимало меблів: кухня, стіл, стільці, тумбочку, а також черепицю. Гвіздок програми — плитка Versace, яка коштує 7000 євро за 10 листів. "Як то кажуть — красиво жити не заборониш. Тепер у нас туалет з плиткою Versace", — каже Ключник.

В описі до відео він поцікавився: "Що дісталося нам "у спадок"? Ми під час кожного приїзду знаходимо щось новеньке, а це ми ще сад не перекопували. Що вам сподобалося найбільше?".

Що кажуть люди?

Користувачі мережі у коментарях почали обмінюватися думками.

"Це, до речі, типова тема для Європи — продавати будинок з усім вмістом. Ми так купували будинок у Німеччині, там був весь інвентар для саду, але господарі віддали своєму синові газонокосарку. Але компенсували нам її вартість грошима, я була приємно здивована, чинити опір не стала. Вони, до речі, дуже перепрошували, що так вийшло", — написав один з учасників обговорення.

Вадим Ключник разом з родиною купив будинок у Португалії Фото: YouTube

Наступна глядачка зауважила: "Під час перегляду відео я в голові намагалася порахувати, скільки ви віддасте за утилізацію всього цього".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Громадянка США, яку звуть Кікі, стала власницею середньовічної садиби в італійському містечку Муссомелі за 26 тисяч євро. Жінка поділилася планами щодо масштабної реконструкції.

Кілька років тому пара ризикнула й купила невелику хату в селі. Тепер вони регулярно розповідають про своє життя у блозі, ділячись всіма етапами ремонту.

Чоловік із Закарпатської області, якого звуть Марк, власноруч збудував екологічний будиночок у Карпатах. Влітку це чудове місце, де можна відпочити від міської метушні, однак взимку гостро постає питання опалення.