Мужчина купил дом в Португалии: там было имущества на 10 тысяч евро (фото)

Вадим Ключник приобрел в Португалии сельский дом. Недавно он сделал там ревизию.

Блогер, который профессионально занимается съемкой видео, вместе с женой Олесей и двумя детьми, Соней и Стефаном, переехал в дом посреди сельской местности в Португалии. Оценивая имущество, новый хозяин подсчитал, что оно стоит около 10 тысяч евро. Что он увидел, — читайте в материале Фокуса.

Наследство от предыдущих владельцев

"Первое — фортепиано. Требует реставрации и настройки. В таком виде — 400 евро. Винтажная металлическая кровать — 70 евро, деревянная кровать в стиле модерн — 150 евро. Пресс для вина — 500 евро. Биде — 20 евро. Два унитаза, тачка, две кормушки для кур, бензопила почти новая, триммер, мойка высокого давления, набор тарелок", — рассказывает Вадим в видео.

Среди прочего — он показал немало мебели: кухню, стол, стулья, тумбочку, а также черепицу. Гвоздь программы — плитка Versace, которая стоит 7000 евро за 10 листов. "Как говорится — красиво жить не запретишь. Теперь у нас туалет с плиткой Versace", — говорит Ключник.

В описании к видео он поинтересовался: "Что досталось нам "в наследство"? Мы во время каждого приезда находим что-то новенькое, а это мы еще сад не перекапывали. Что вам понравилось больше всего?".

Что говорят люди?

Пользователи сети в комментариях начали обмениваться мнениями.

"Это, кстати, типичная тема для Европы — продавать дом со всем содержимым. Мы так покупали дом в Германии, там был весь инвентарь для сада, но хозяева отдали своему сыну газонокосилку. Но компенсировали нам ее стоимость деньгами, я была приятно удивлена, сопротивляться не стала. Они, кстати, очень извинялись, что так получилось", — написал один из участников обсуждения.

Вадим Ключник вместе с семьей купил дом в Португалии Фото: YouTube

Следующая зрительница заметила: "Во время просмотра видео я в голове пыталась посчитать, сколько вы отдадите за утилизацию всего этого".

