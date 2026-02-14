Мужчина купил дом в португальском селе: теперь все ему завидуют (фото)

Вадим Ключник, который профессионально занимаюсь съемкой видео, вместе с женой Олесей и двумя детьми, Соней и Стефаном, приобрели сельский особняк в Португалии. Семья похвасталась недвижимостью в своих социальных сетях.

Вадим запустил собственный YouTube-канал, чтобы запомнить все хорошее, что происходило и происходит с их семьей за эти годы. Недавно он провел небольшую экскурсию по своему новому жилью. Что там интересно, — читайте в материале Фокуса.

"Здесь можно поехать с нами в путешествия, поразмышлять о жизненных делах, посмотреть, как мы построили дом мечты, а потом уехали, чтобы начать новую жизнь! И кое-что узнать о том, как снимать душевные семейные видео. Мы вовсе не идеальные, просто реальные люди с их реальной историей!" — отмечает семья в описании к своему блогу.

Кинта в Португалии

Кинта — это сельский дом, где когда-то что-то производилось. Этот термин используется как название сельскохозяйственных усадеб, таких как винодельни, виноградники и оливковые рощи.

Відео дня

"Имеем большой дом из гранита — 240 квадратных метров. Первый этаж — три большие комнаты и вертикальный пресс для выжимания вина. Еще гигантская ванна из гранита, чтобы выжимать виноград ногами — называется лага. На втором этаже — три комнаты и три санузла. Планировка не оригинальная, но потолок — 3,2 м. Лепнина из гипса", — делится хозяин.

Территория вокруг дома

На территории есть немало хозяйственных помещений: маленький домик площадью 48 кв.м, где раньше жил садовник, а потом там держали кур. Там три небольшие комнаты и кухня.

Территория вокруг дома достаточно большая Фото: YouTube

Также предусмотрен гараж и сарайчик — также из гранита. Общая площадь участка — 15 "соток". Вадим похвастался двумя полянами, колодцем, лимонными, мандариновыми и апельсиновыми деревьями, инжиром, персиком, лавром, магнолией, хурмой и орехом. В качестве бонуса: 7-метровый авокадо.

Что пишут люди?

Зрители в комментариях поражены от увиденного. Многие признались, что на самом деле завидуют хозяевам, ведь им достался замечательный дом и красивый участок возле него с фруктовыми деревьями.

"Дом из гранита — это вообще что-то на роскошном";

"Офигенно. Теперь миллион евро на ремонт";

"Я сейчас умру от зависти";

"Можете меня усыновить? Я повар, сантехник, массажист и очень хочу жить там, где жили куры".

Видео блогера собрало более двух миллионов просмотров, множество комментариев, репостов, лайков и других реакций.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Гражданка США, которую зовут Кики, стала владелицей средневековой усадьбы в итальянском городке Муссомели за 26 тысяч евро. Женщина поделилась планами по масштабной реконструкции.

Анна Авджи рассказала о смелом шаге: переезд в заброшенный сельский дом, где уже много лет никто не жил. Как оказалось, там не все так плохо, как казалось сначала.

Украинка Валентина Березовская вместе с мужем живут на две страны — в Украине и Германии. В своих социальных сетях пара рассказывает о необычном хобби — восстановление старых домов. Женщина подробно рассказала о реставрации заброшенного дома своей бабушки и дедушки.