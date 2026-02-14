Чоловік купив будинок у португальському селі: тепер всі йому заздрять (фото)

Вадим Ключник, який професійно займаюся зйомкою відео, разом з дружиною Олесею та двома дітьми, Сонею і Стефаном, придбали сільський маєток у Португалії. Родина похизувалась нерухомістю в своїх соціальних мережах.

Вадим запустив власний YouTube-канал, щоб запам'ятати все хороше, що відбувалося і відбувається з їхньою родиною за ці роки. Нещодавно він провів невелику екскурсію своїм новим помешканням. Що там цікаво, — читайте у матеріалі Фокусу.

"Тут можна поїхати з нами в подорожі, поміркувати про життєві справи, подивитися, як ми побудували будинок мрії, а потім поїхали, щоб почати нове життя! І дещо дізнатися про те, як знімати душевні сімейні відео. Ми зовсім не ідеальні, просто реальні люди з їхньою реальною історією!" — зазначає родина в описі до свого блогу.

Кінта у Португалії

Кінта — це сільський будинок, де колись щось виготовляли. Цей термін використовується як назва сільськогосподарських садиб, таких як виноробні, виноградники та оливкові гаї.

"Маємо великий будинок з граніту — 240 квадратних метрів. Перший поверх — три великі кімнати і вертикальний прес для видушування вина. Ще гігантська ванна з граніту, щоб вичавлювати виноград ногами — називається лага. На другому поверсі — три кімнати і три санвузли. Планування не оригінальне, але стеля — 3,2 м. Ліпнина із гіпсу", — ділиться господар.

Територія довкола будинку

На територіє є чимало господарських приміщень: маленький будиночок площею 48 кв.м, де раніше жив садівник, а потім там тримали курей. Там три невеличкі кімнати і кухня.

Територія довкола будинку досить велика Фото: YouTube

Також передбачений гараж та сарайчик — також з граніту. Загальна площа ділянки — 15 "соток". Вадим похизувався двома полянами, колодцем, лимонними, мандариновими та апельсиновими деревами, інжиром, персиком, лавром, магнолією, хурмою та горіхом. Як бонус: 7-метровий авокадо.

Що пишуть люди?

Глядачі у коментарях вражені від побаченого. Багато хто зізнався, що насправді заздрить господарям, адже їм дістався чудовий будинок і гарна ділянка біля нього з фруктовими деревами.

"Будинок з граніту — це взагалі щось на розкішному";

"Офігенно. Тепер мільйон євро на ремонт";

"Я зараз помру від заздрості";

"Можете мене усиновити? Я кухар, сантехнік, масажист і дуже хочу жити там, де жили кури".

Відео блогера зібрало понад два мільйони переглядів, безліч коментарів, репостів, вподобайок та інших реакцій.

