Украинец живет в глиняном доме посреди Карпат: чем он отапливает (фото)

Мужчина из Закарпатской области, которого зовут Марк, собственноручно построил экологический домик в Карпатах. Летом это прекрасное место, где можно отдохнуть от городской суеты, однако зимой остро встает вопрос отопления.

Блогер, который называет себя "Свободным Фермером", летом использует солнечные панели, чтобы обеспечивать свое жилье электроэнергией, а также частично теплом. Также он заготовил обрезки со своего участка, чтобы потом сжигать в печи. Что из этого получилось, — поинтересовался Фокус.

Домик в Карпатах

"Сегодня мы узнаем, можно ли обогреть глиняную избушку, используя измельченные кустарники и обрезки из сада в -10. Ху-ху-ху!" — говорит в кадре молодой человек.

Отопление в доме

Марка заметил, что в идеале мелкие веточки нужно сжигать вместе с дровами, но он сделал иначе, чтобы сэкономить сырье.

"Главный минус такого топлива — периодичность! В течение дня приходилось подбрасывать каждые 10-20 минут. Несмотря на это, удалось приготовить три приема пищи. А еще не нужно было колоть щепки для розжига. Главное, чтобы в доме было тепло и я мог спокойно работать", — добавляет автор видео.

Дом блогера в Карпатах Фото: TikTok

Он отметил, что таким образом вряд ли удастся полностью обогреть помещение. Поэтому советует лучше утеплять окна и двери, используя несколько источников отопления.

Что пишут люди?

Зрители начали активно комментировать увиденное.

"Нужен уголь, а то дрова надо подбрасывать постоянно, чтобы было тепло";

"А мы еще добавляем в печь скорлупу ореха, она тоже хорошо дает тепло";

Комментарии зрителей под видео Фото: TikTok

"Глиняный домик топ! Мечта. Еще с детства такую хотел, но уже так и останется мечтой, к сожалению".

