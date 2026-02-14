Українець живе у глиняній хаті посеред Карпат: чим він опалює (фото)

Чоловік із Закарпатської області, якого звуть Марк, власноруч збудував екологічний будиночок у Карпатах. Влітку це чудове місце, де можна відпочити від міської метушні, однак взимку гостро постає питання опалення.

Блогер, який називає себе "Вільним Фермером", влітку використовує сонячні панелі, щоб забезпечувати своє житло електроенергією, а також частково теплом. Також він заготував обрізки зі своєї ділянки, щоб потім спалювати у печі. Що з цього вийшло, — поцікавився Фокус.

Будиночок у Карпатах

"Сьогодні ми дізнаємося, чи можна обігріти глиняну хатинку, використовуючи подрібнені чагарники та обрізки з саду в -10. Ху-ху-ху!" — каже у кадрі молодий чоловік.

Опалення у хаті

Марка зауважив, що в ідеалі дрібні гілочки потрібно спалювати разом з дровами, але він зробив інакше, щоб заощадити сировину.

"Головний мінус такого палива — періодичність! Протягом дня доводилося підкидати кожні 10-20 хвилин. Не дивлячись на це, вдалось приготувати три прийоми їжі. А ще не потрібно було колоти щепки для розпалу. Головне, щоб в хатині було тепло і я міг спокійно працювати", — додає автор відео.

Хата блогера в Карпатах Фото: TikTok

Він зауважив, що таким чином навряд чи вдасться повністю обігріти помешкання. Тому радить краще утеплювати вікна та двері, використовуючи кілька джерел отопленням.

Що пишуть люди?

Глядачі почали активно коментувати побачене.

"Потрібне вугілля, а то дрова треба підкидати постійно, щоб було тепло";

"А ми ще додаємо в піч шкарлупу горіха, вона теж гарно дає тепло";

Коментарі глядачів під відео Фото: TikTok

"Глиняна хатинка топ! Мрія. Ще з дитинства таку хотів але вже так і лишиться мрією, на жаль".

Громадянка США, яку звуть Кікі, стала власницею середньовічної садиби в італійському містечку Муссомелі за 26 тисяч євро. Жінка поділилася планами щодо масштабної реконструкції.

Українка Валентина Березовська разом з чоловіком живуть на дві країни — в Україні та Німеччині. У своїх соціальних мережах пара розповідає про незвичне хобі — відновлення старих будинків.

Жінка, яку звуть Олена, розповіла про власний досвід переїзду з міста в село. Разом з чоловіком вони купили земельну ділянку, на якій стояв майже розвалений будинок. Замість того щоб його знести, пара взялась за реставрацію.