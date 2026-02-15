Украинцы убежали из Киева в село: как они живут в доме за $8300, где ничего не было (фото)

Несколько лет назад пара рискнула и купила небольшой дом в деревне. Теперь они регулярно рассказывают о своей жизни в блоге, делясь всеми этапами ремонта.

Молодая пара сбежала из столицы, чтобы начать новую жизнь в сельской местности. Они нашли заброшенный дом, чтобы превратить его в семейное гнездышко своей мечты. Что из этого получилось, — читайте в материале Фокуса.

"Не идеальная, не готовая — зато своя. Да, были вложения: новая печь, скважина, генератор, электростанция. Зато теперь у нас есть тепло, вода, возможность готовить еду и ощущение спокойствия даже зимой", — рассказывает девушка.

Скважина под ключ им обошлась в 80 тысяч гривен, генератор — 23 тысячи гривен.

Жизнь в деревне

Хозяевам приходится рано вставать, чтобы собраться и успеть доехать до работы в Киев.

"Работаем, но возвращаемся туда, где тепло, уютно и комфортно. Без паники и зависимости от обстоятельств. Мы не агитируем — просто показываем, что жить комфортно можно по-разному. И иногда маленькая хижина в селе дает больше, чем кажется", — отмечает она.

Супруги обустраивают свою квартиру Фото: Instagram

В предыдущих видео автор блога рассказала подробнее об истории своего переезда из столицы, а также мотивацию изменить свою жизнь на 180 градусов.

"Год назад я жила в Киеве. И почему-то сердце мое очень сильно рвалось не в большую квартиру с дорогим ремонтом, а в маленькую домик. Такой, который можно обогреть. С печкой, с колодцем, со своим водоснабжением. Мне он даже приснился: маленький, простой, но живой. Я его купила — и сегодня понимаю, что тогда это было не решение ума, а зов интуиции. Сейчас минус 20. В Киеве — отключение света, у многих в квартирах нет воды, лопаются трубы, люди мерзнут. А этот домик меня спасает. Да, он еще не сделан. Да, многое еще впереди, но за год мы с мужем успели самое главное — сделать печку и воду. И этого достаточно, чтобы выжить, согреться, приготовить еду", — добавляет хозяйка.

По ее словам, в селе по-другому ощущается жизнь: больше тишины и больше простых решений: "Честно, больше ощущение безопасности — и зимой, и летом".

В комментариях зрители преимущественно поддерживают пару.

Пара перебралась из столицы в село Фото: Instagram

"Какие вы молодцы, я вами восхищаюсь, и немножко вам завидую, но белой завистью. Желаю вам всего только самого лучшего", — написала одна из зрительниц.

