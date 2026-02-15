Українці втекли з Києва в село: як вони живуть в хаті за $8300, де нічого не було (фото)

Кілька років тому пара ризикнула й купила невелику хату в селі. Тепер вони регулярно розповідають про своє життя у блозі, ділячись всіма етапами ремонту.

Молода пара втекла зі столиці, щоб почати нове життя в сільській місцевості. Вони знайшли покинутий будинок, щоб перетворити його в сімейне гніздечко своєї мрії. Що з цього вийшло, — читайте у матеріалі Фокусу.

"Не ідеальна, не готова — зате своя. Так, були вкладення: нова піч, свердловина, генератор, електростанція. Зате тепер у нас є тепло, вода, можливість готувати їжу і відчуття спокою навіть взимку", — розповідає дівчина.

Свердловина під ключ їм обійшлась у 80 тисяч гривень, генератор — 23 тисячі гривень.

Життя у селі

Господарям доводиться рано вставати, щоб зібратися й встигнути доїхати до роботи у Києві.

"Працюємо, але повертаємося туди, де тепло, затишно і комфортно. Без паніки й залежності від обставин. Ми не агітуємо — просто показуємо, що жити комфортно можна по-різному. І іноді маленька хатина в селі дає більше, ніж здається", — зазначає вона.

Подружжя облаштовує своє помешкання Фото: Instagram

У попередніх відео авторка блогу розповіла детальніше про історію свого переїзду зі столиці, а також мотивацію змінити своє життя на 180 градусів.

"Рік тому я жила в Києві. І чомусь серце моє дуже сильно рвалося не до великої квартири з дорогим ремонтом, а до маленької хатинки. Такої, яку можна обігріти. З пічкою, з криницею, зі своїм водопостачанням. Мені вона навіть наснилася: малесенька, проста, але жива. Я її купила — і сьогодні розумію, що тоді це було не рішення розуму, а поклик інтуїції. Зараз мінус 20. У Києві — відключення світла, у багатьох у квартирах немає води, лопаються труби, люди мерзнуть. А ця хатинка мене рятує. Так, вона ще не дороблена. Так, багато чого ще попереду, але за рік ми з чоловіком встигли найголовніше — зробити пічку і воду. І цього достатньо, щоб вижити, зігрітися, приготувати їжу", — додає хазяйка.

За її словами, у селі по-іншому відчувається життя: більше тиші та більше простих рішень: "Чесно, більше відчуття безпеки — і взимку, і влітку".

У коментарях глядачі переважно підтримують пару.

Пара перебралася зі столиці в село Фото: Instagram

"Які ви молодці, я вами захоплююся, і трошки вам заздрю, але білою заздрістю. Бажаю вам всього тільки найкращого", — написала одна з глядачок.

