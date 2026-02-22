Три кроки завширшки: переселенка купила будинок у Франції за 45 тисяч євро (фото)

Наташа, яка з чоловіком та трьома дітьми емігрувала у Францію, придбала будинок 16 століття у Франції та вдихає у нього нове життя.

У своїх соціальних мережах Наташа згадує, що в минулому була журналісткою, а зараз активно веде свій блог. Вона показує підписникам, як трансформується її оселя з часом. Більше про її досвід, — читайте у матеріалі Фокусу.

"Купили будинок XVI століття у Франції. Ми закохані в антикваріат та вінтаж, і я ділюся нашим життям — повільно, тепло та з любов'ю. Маємо 3 дітей, собаку і вічний ремонт. Подорожуємо на кемпері", — пише про себе авторка в шапці профілю.

Переселенка купила будинок у Франції за 45 тисяч євро

"Наш будинок завширшки лише три метри — дуже вузький, проте у завдовжки 15 метрів. Ближче до внутрішнього двору він розкривається, розширяється, дихає вільніше на цілих 20 см. Коли ми купили цей будинок два роки тому він здавався мені майже палацом", — ділиться вона.

Відео дня

Бубинок в Італії завширшки 3 метри Фото: YouTube

За її словами, будинок коштував 45 тисяч євро. Там є три повноцінних поверхи по 45 кв. м кожен. Поки що родина живе лише на двох поверхах, але "місця знову не вистачає".

"Дивно, як швидко звикаєш до всього хорошого. Ще вчора будинок здавався величезним, а сьогодні ми мріємо про відремонтований третій поверх. Рано чи пізно руки дійдуть і до нього", — ділиться планами власниця помешкання, проводячи невелику екскурсію.

Власники поступово роблять ремонт Фото: YouTube

Глядачі захоплено обговорюють побачене у розділі коментарів.

"Люблю людей креативних, нестандартних, сміливих. Затишку, добробуту, енергії", — пишуть одні.

"Як кажуть, аби вам подобалося… З боку виглядає жахливо — привіт клаустрофобія. Немає кадрів, як ви проходите повз, коли збираєтеся всі", — додають інші.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська дизайнерка Наталка Буг переїхали із Києва в затишне село, де будує ферму. Вона провела невелику екскурсію будинком, датованим 11 століттям, щоб продемонструвати глядачам його переваги та недоліки.

Кілька років тому пара ризикнула й купила невелику хату в селі. Тепер вони регулярно розповідають про своє життя у блозі, ділячись всіма етапами ремонту.

Вадим Ключник, який професійно займається зйомкою відео, разом з дружиною Олесею та двома дітьми, Сонею і Стефаном, придбали сільський маєток у Португалії.