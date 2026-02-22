Три шага в ширину: переселенка купила дом во Франции за 45 тысяч евро (фото)

Наташа, которая с мужем и тремя детьми эмигрировала во Францию, приобрела дом 16 века во Франции и вдыхает в него новую жизнь.

В своих социальных сетях Наташа вспоминает, что в прошлом была журналисткой, а сейчас активно ведет свой блог. Она показывает подписчикам, как трансформируется ее дом со временем. Больше о ее опыте, — читайте в материале Фокуса.

"Купили дом XVI века во Франции. Мы влюблены в антиквариат и винтаж, и я делюсь нашей жизнью — медленно, тепло и с любовью. У нас 3 детей, собака и вечный ремонт. Путешествуем на кемпере", — пишет о себе автор в шапке профиля.

Переселенка купила дом во Франции за 45 тысяч евро

"Наш дом шириной всего три метра — очень узкий, однако в длину 15 метров. Ближе к внутреннему двору он раскрывается, расширяется, дышит свободнее на целых 20 см. Когда мы купили этот дом два года назад он казался мне почти дворцом", — делится она.

Бубинок в Италии шириной 3 метра Фото: YouTube

По ее словам, дом стоил 45 тысяч евро. Там есть три полноценных этажа по 45 кв. м каждый. Пока семья живет только на двух этажах, но "места опять не хватает".

"Удивительно, как быстро привыкаешь ко всему хорошему. Еще вчера дом казался огромным, а сегодня мы мечтаем об отремонтированном третьем этаже. Рано или поздно руки дойдут и до него", — делится планами владелица квартиры, проводя небольшую экскурсию.

Владельцы постепенно делают ремонт Фото: YouTube

Зрители восторженно обсуждают увиденное в разделе комментариев.

"Люблю людей креативных, нестандартных, смелых. Уюта, благополучия, энергии", — пишут одни.

"Как говорится, лишь бы вам нравилось... Со стороны выглядит ужасно — привет клаустрофобия. Нет кадров, как вы проходите мимо, когда собираетесь все", — добавляют другие.

