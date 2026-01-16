Правила Нацвідбору не порушено: "Суспільне" відреагувало на співпрацю Valeriya Force з росіянином

"Суспільне" відреагувало на публічні звинувачення щодо можливої співпраці фіналістки Нацвідбору на Євробачення-2026 Valeriya Force з громадянином РФ. У відповіді наголосили, що жоден з учасників Нацвідбору не порушив чинних правил конкурсу.

У "Суспільному" нагадали, що згідно з правилами Нацвідбору до участі не допускаються артисти, які після 15 березня 2014 року вели концертну діяльність на території держави-агресора, в окупованому Криму або на інших окупованих територіях України, а також після 24 лютого 2022 року — на території Республіки Білорусь. За результатами перевірки, жоден з учасників Нацвідбору-2026 це правило не порушив. Позицію мовника опублікував блогер Богдан Беспалов.

Позиція "Суспільного"

Також у "Суспільному" зазначили, що можлива співпраця Valeriya Force з представником РФ протягом її творчої діяльності не є порушенням правил конкурсу. Окремо підкреслюється, що ця співпраця жодним чином не стосується підготовки конкурсної пісні, з якою артистка бере участь у Нацвідборі.

У мовника додали, що не ставлять і не можуть ставити за мету перевірку всіх агентів та контрагентів, з якими учасники співпрацювали протягом усього творчого періоду.

Співачка Valeriya Force

Скандал навколо Valeriya Force

Раніше в мережі з’явилася інформація про те, що українська співачка Valeriya Force (Валерія Симулик), яка нещодавно увійшла до десятки фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026, могла співпрацювати з російським звукорежисером і саундпродюсером D.Woo.

Йдеться про період 2024 року, коли артистка випустила альбом My Dark Side. У соцмережах D.Woo публікував дописи, пов’язані з цим релізом, зокрема збережені сторіз із піснями української співачки. Водночас сам саундпродюсер проживає в Росії та працює з російськими артистами, деякі з яких відкрито підтримують війну РФ проти України.

На це звернув увагу блогер Богдан Беспалов, заявивши про "співпрацю і дружбу з російським саундпродюсером уже під час кривавої війни Росії проти України".

Співачка Valeriya Force Фото: Instagram

Пояснення самої артистки

Після резонансу Valeriya Force оприлюднила офіційну заяву. Вона повідомила, що у 2023–2024 роках працювала під псевдонімом Vesta в межах продюсерського проєкту, а всі рішення щодо цифрового просування, дистрибуції, мікшингу та мастерингу ухвалювалися продюсером і не входили до її зони відповідальності.

За словами співачки, вона не працювала на території Росії та не випускала музику для російського ринку. Проєкт Vesta було закрито наприкінці 2024 року, а з 2025 року вона працює як Valeriya Force, є артисткою американського лейблу та співпрацює виключно з саундпродюсером Vinny Venditto.

Інші скандали навколо Євробачення-2026

Напередодні оголошення десятого фіналіста Нацвідбору на Євробачення-2026 блогер Богдан Беспалов заявив про ще один скандальний епізод. У своєму Telegram-каналі він оприлюднив скриншоти, які, за його словами, свідчать про те, що Khayat був підписаний на низку російських акаунтів в Instagram.

Співачка та учасник нацвідбору KHAYAT Фото: KHAYAT

Крім цього, напередодні відбору в центрі уваги опинилася й співачка Оля Полякова. За інформацією з публічного простору, артистка погрожувала судом "Суспільному" у разі, якщо її не допустять до участі в Нацвідборі на Євробачення-2026. Причиною можливого недопуску могли стати її поїздки до Росії після 2014 року, що суперечить чинним правилам конкурсу.

16 жовтня в Instagram Полякової з’явився загадковий допис, у якому вона оголосила про намір подати заявку на участь у Нацвідборі-2026. Водночас артистка заявила, що для цього необхідно змінити правила локального конкурсу, та публічно звернулася до Суспільного з відповідним проханням.

Співачка Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

Хоча співачка прямо не уточнила, яке саме правило вона порушила, з контексту випливало, що йдеться про обмеження для музикантів, які після 2014 року відвідували Росію. Полякова наголосила, що за понад десять років війни Україна та її культурне середовище суттєво змінилися.

"Я щиро підтримую ідею відкритого, чесного, європейського відбору. Але справжня відкритість — це не тільки про правила, а й про готовність оновлювати ці правила тоді, коли вони перестають відповідати часу", — написала артистка.

