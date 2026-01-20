Певица Jerry Heil заявила, что против нее готовят информационную атаку с целью устранения с Нацотбора на Евровидение. По ее словам, в сети могут распространять ложные утверждения о якобы отказе от поддержки благотворительных сборов.

Артистка сообщила, что получила информацию о попытках ее дискредитации и призвала аудиторию не верить слухам. Она пояснила, что речь идет о якобы распространении заявлений о падении охватов и нежелании поддерживать сборы. Об этом Jerry Heil написала в Instagram.

"Друзья, поступила информация, что меня просто хотят снести с Нацотбора и сейчас будут распространять обман о том, что я якобы не поддерживаю сборы, потому что "падают охваты"", — написала певица.

Jerry Heil отметила, что регулярно донатит и распространяет сборы, в частности те, которые инициирует ее брат-военный. Она подчеркнула, что сама финансово приобщается к помощи и делает это вместе со своей аудиторией.

"Не ведитесь, потому что мой брат — военный. Вот, например, актуальный сбор, который он просил распространить, на который я доначу и сама", — отметила артистка.

Jerry Heil заявила, что ее хотят "снести" с Нацотбора на Евровидение Фото: Instagram

Также певица напомнила о своем участии в масштабных благотворительных кампаниях в Украине и за рубежом. По ее словам, речь идет о сборах на восстановление, поддержку военных подразделений, а также гуманитарные инициативы.

"Во время Евровидения мы делали сборы на восстановление, собирали средства для бригад, поддерживали большие инициативы", — написала она.

Jerry Heil добавила, что считает социальную ответственность важной частью своей публичной деятельности, особенно в условиях войны.

"Поэтому тем, кто собирался распространять ложь, желаю хоть немного совести. Пытаться завалить украинского артиста в такое нелегкое время...", — подытожила певица.

