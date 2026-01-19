Jerry Heil оказалась в эпицентре скандала: в чем обвиняют певицу (фото)

Украинская певица Кажанна, которая прославилась благодаря песне Boy, раскрыла истинную причину прекращения сотрудничества с лейблом Nova Music. Его владелица — участница нынешнего Отбора на Евровидение Jerry Heil и ее бизнес-партнер.

Молодая артистка Кажанна обвинила лейбл Nova Music в моральном давлении и "рабском контракте". В ответ компания выложила официальное заявление, где указано, что их подопечная отказалась делить прибыль по модели 50/50, несмотря на то, что они якобы за свой счет приложились к развитию артистки. Фокус разбирался во всех подробностях скандала.

Скандал вокруг Кажанны

Кажанна заявила, что ее "процент работы" не соответствовал "проценту зарплаты".

Кажанна обвинила лейбл Nova Music

"Видео на песню "Жалі" было снято на улице — как могла, потому что в то время команда была на Евровидении, и почти не на связи. Или в туре. Или еще где-то. Я две недели напоминала о зарплате, часто, у меня не было ни копейки. А когда я выложила в сториз, что ищу работу — меня попросили удалить, потому что это "влияет на репутацию лейбла". Мне предложили два варианта: взять у них в долг, или "подождать пока раскрутишься". Я инициировала разговоры. Но, к сожалению", — рассказала певица.

Версия Jerry Heil

Позже появилась реакция от самой Jerry Heil. Она подчеркнула, что лейбл всегда шел артистке навстречу, авансировал выплаты и выполнял большой объем работы.

"Я не знаю, какой лейбл мог так накрутить Аню. Потому что знаю, что когда лейбл хантит, он будет страшно катить бочку на тот лейбл, на котором находится артист сейчас. Если Аня пришла к таким выводам сама — это очень печально. Кто знает мою историю хотя бы начиная где-то с 2017 года, знает, что я прошла путь непростой и никогда бы не поступила так с любым артистом, а тем более с девушкой, которой мы взялись помочь", — пишет Jerry Heil.

Нынешняя участница Отбора на Евровидение призналась, что сама до последнего времени была в минусе.

"Я сама вышла из долгов лишь несколько лет назад — это несмотря на достаточно большие цифры на стримах уже в то время. Для меня каждый трек Ани — даже те, что залетали немножко меньше — это прорыв. Это чтобы вы понимали мое отношение к ее музыке. Все авторские права принадлежат Ане. Потому что уже пишут что-то типа "мы забираем права" — и мысли такой не было. Алло… мы же не в 90-х. Так же абсурдно звучат утверждения о том, что мы якобы запрещали Ане участвовать в Нацотборе или подавляли релизы", — добавляет артистка.

Позиция Джерри Хайла

По ее словам, Кажанна не отвечает в личные сообщения, поэтому ей пришлось выносить подробности скандала на всеобщее обозрение.

"Ты знаешь, что бывают технические задержки выплат и при этом лейбл всегда авансировал тебя, когда ты просила. Бесспорно, успех ты запустила до лейбла, когда написала "Ты горькая", однако ты знаешь, что лейбл создал тебе YouTube, дал первых саундпродюсеров, настроил и запустил, занимался концертами, на шоу ты сама отказалась ходить, от SMM услуг ты сама отказалась тоже. Друзья, которые это читают, пожалуйста, осознайте: такой объем "тихой работы" выполняется командой — это трудно постичь постороннему человеку, даже если это не понимают часто артисты. Ты знаешь, что доходы с песен — это не те цифры, которые люди себе представляют, и продолжаешь акцентировать на минусе на карте. Хотя лейбл опять же всегда авансировал тебя. И главное: ты знаешь, что лейбл тебе отдает абсолютно все, потому что это невыносимо, и все равно продолжаешь зачем-то это все писать", — подытожила Jerry Heil.

Заявление Nova Music

В официальном заявлении Nova Music говорится:

"В конце осени 2025 года мы пришли к выводу, что текущие условия сотрудничества больше не удовлетворяют обе стороны, и начали обсуждение дальнейших шагов. В декабре состоялась личная встреча, во время которой мы подробно проговорили все нюансы завершения сотрудничества и совместно приняли решение запустить процедуру досрочного расторжения контракта", — пишет лейбл.

Позиция лейбла Nova Music

У них был план, что проект станет долгосрочной инвестицией и начнет приносить прибыль с третьего года сотрудничества.

"По состоянию на сегодня проект еще не вышел в финансовый плюс. При этом мы никогда не требовали и не требуем финансовой компенсации от артистки. Также никогда не посягали и не посягаем на авторские права Кажанны. В то же время в публичном пространстве звучат обвинения в наш адрес, которые не соответствуют действительности", — говорится в заявлении.

С чего начался скандал?

Конфликт между Кажанной и Jerry Heil начался после пародийного видео, которое певица опубликовала в соцсетях. В ролике она обыграла религиозную тематику конкурсной песни Jerry Heil, использовав мотивы собственного хита Boy. Видео вызвало волну критики со стороны фанатов участницы Отбора на Евровидение-2026, после чего Кажанна опубликовала и впоследствии удалила ряд сообщений в Threads с заявлениями о лицемерии в музыкальной индустрии и давлении со стороны Nova Music.

