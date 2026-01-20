Співачка Jerry Heil заявила, що проти неї готують інформаційну атаку з метою усунення з Нацвідбору на Євробачення. За її словами, у мережі можуть поширювати неправдиві твердження про нібито відмову від підтримки благодійних зборів.

Артистка повідомила, що отримала інформацію про спроби її дискредитації та закликала аудиторію не вірити чуткам. Вона пояснила, що йдеться про нібито поширення заяв про падіння охоплень і небажання підтримувати збори. Про це Jerry Heil написала в Instagram.

"Друзі, надійшла інформація, що мене просто хочуть знести з Нацвідбору і зараз будуть поширювати обман про те, що я нібито не підтримую збори, бо "падають охоплення"", — написала співачка.

Jerry Heil наголосила, що регулярно донатить і поширює збори, зокрема ті, які ініціює її брат-військовий. Вона підкреслила, що сама фінансово долучається до допомоги та робить це разом зі своєю аудиторією.

Відео дня

"Не ведіться, бо мій брат — військовий. Ось, наприклад, актуальний збір, який він просив поширити, на який я доначу і сама", — зазначила артистка.

Jerry Heil заявила, що її хочуть "знести" з Нацвідбору на Євробачення Фото: Instagram

Також співачка нагадала про свою участь у масштабних благодійних кампаніях в Україні та за кордоном. За її словами, йдеться про збори на відбудову, підтримку військових підрозділів, а також гуманітарні ініціативи.

"Під час Євробачення ми робили збори на відбудову, збирали кошти для бригад, підтримували великі ініціативи", — написала вона.

Jerry Heil додала, що вважає соціальну відповідальність важливою частиною своєї публічної діяльності, особливо в умовах війни.

"Тому тим, хто збирався поширювати брехню, бажаю хоч трохи совісті. Намагатися завалити українського артиста в такий нелегкий час…", — підсумувала співачка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Молода артистка Кажанна звинуватила лейбл Nova Music, який належить Jerry Heil, у моральному тиску та "рабському контракті".

Monokate "підколола" Jerry Heil за пафос щодо участі в Нацвідборі на Євробачення.

Крім того, "Суспільне" відреагувало на співпрацю учасниці Нацвідбору Valeriya Force з росіянином.