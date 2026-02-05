Много миллионов: Jerry Heil рассказала о расходах на Евровидение-2024 (видео)

Украинская певица Jerry Heil и рэперша alyona alyona потратили на Евровидение-2024 почти 300 тысяч долларов (более 12 миллионов гривен). По словам первой, значительно помогли локальные бренды.

Яна Шемаева пришла на интервью к Рамине Эсхакзай как раз накануне Нацотбора на Евровидение-2026. Журналистка спросила, почему Jerry Heil снова участвует в конкурсе.

Jerry Heil о Евровидении-2026

Певица отметила, что от других стран часто участвуют те же артисты.

"Этот нарратив сложился в пределах Украины из-за определенных условий", — отметила Яна.

К тому же, звезда Евровидения отметила, что много вложила в свое продвижение на еврорынок.

"После того, как со мной уже случилось Евровидение, мы очень много с командой впахивали на то, чтобы привлечь европейскую аудиторию, удерживать ее", — призналась Jerry Heil.

Также певица сказала, что привлекать очень большие средства, чтобы сделать себе номер.

Відео дня

"У других стран это, возможно, работает по-другому. У нас сейчас страна находится в состоянии войны. Очень большая благодарность украинским брендам сегодня, которые к этому приобщаются. И выходят вместе с тобой в промо и финансируют вместе с тобой эти все расходы, потому что это было бы невозможно. Кроме того, на тебе большая социальная ответственность лежит. Ты должна на всех этих интервью, где они избегают политики, говорить о том, что тебя волнует как гражданку государства, на которое напали", — отметила Яна.

Выступление Jerry Heil и alyona alyona

Сколько денег ушло на Евровидение-2024

Рамина спросила о конкретных суммах расходов.

"Конечно, определенные средства выделяет Общественное. Но если ты хочешь с конкретным режиссером и вы в этой спешке не успеваете делать этот художественный конкурс. В нашем случае все финансировали практически мы. Все вместе обошлось до 300 тысяч долларов. Мы привлекали, конечно, бренды. Мы бы никогда с этим всем не справились", — сказала Jerry Heil.

Номер представительницам Украины тогда ставила известная режиссер Таню Муиньо.

А в этом году одним из режиссеров номера Jerry Heil на Нацотборе станет французский хореограф Йоан Буржуа. Он делал постановки для участников Евровидения, церемонии Grammy, выступлений и клипов P!nk, Гарри Стайлза и Thirty Seconds To Mars.

Отметим, что 7 мая 2024 года Jerry Heil и alyona alyona выступили под 5 номером и прошли в финал конкурса, в котором в итоге заняли 3-е место, набрав 453 балла.

Jerry Heil на Евровидении-2024 Фото: instagram.com/thejerryheil

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Monokate иронично пошутила в соцсетях, упомянув Jerry Heil.

Кажанна обвинила лейбл Nova Music, который принадлежит Jerry Heil, в моральном давлении и "рабском контракте".

Кроме того, певица заявила, что ее хотят "снести" с Нацотбора на Евровидение-2026.