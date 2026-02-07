Евровидение-2026: как проходит Нацотбор от Украины (текстовая трансляция)

Уже сегодня, 7 февраля, Украина выберет своего представителя или представительницу на Евровидение-2026, которое пройдет в мае в Вене. В прошлом году группа Ziferblat заняла на международном песенном конкурсе в Базеле 9-е место.

Фокус ведет текстовую трансляцию Национального отбора, ведущими которого в этом году стали Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк.

19:15. Представлен обновленный состав жюри конкурса:

Руслана — победительница Евровидения-2004;

— победительница Евровидения-2004; Злата Огневич — певица и сонграйтерка;

— певица и сонграйтерка; Евгений Филатов — украинский композитор и певец;

— украинский композитор и певец; Виталий Дроздов — генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа";

— генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа"; Константин Томильченко — режиссер и хореограф-постановщик.

Жюри Нацотбора Фото: Суспільне

Голосовать можно после выступления последнего участника по номеру 7576: с одного номера только одно СМС. Конечно, остается опция проголосовать за фаворита в "Дії".

"Поставьте свечу, чтобы "Дія" не легла", — пошутила Леся.

Онлайн-трансляция Нацотбора на Евровидение

19:07. На сцене неизменный ведущий Тимур Мирошниченко и впервые — Леся Никитюк.

Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк Фото: Суспільне

19:04. На сцену по очереди выходят все финалисты Нацотбора-2026: Valeriya Force, Molodi, Monokate, The Elliens, Laud, Lelёka, Mr. Vel, Khayat, Jerry Heil, "ЩукаРиба".

19:00. Официально начат Национальный отбор на Евровидение-2026. На сцене — победитель 2025 года — группа Ziferblat с песней Bird of Pray, которую "возили" в прошлом году в швейцарский Базель.

Ziferblat Фото: Суспільне

18:00. Началось предшоу (традиционно с Анной Тульевой).

"70 лет Евровидению. 10 лет прошло с моей победы. Это просто вау!" — сказала Джамала, которая в 2016 году принесла Украине победу, а теперь является продюсером Нацотбора.

"Не обижайтесь. Я выбирала профессионалов, которые уже на сцене. Есть песня — нет голоса, есть голос — нет песни", — пожаловалась Джамала.

По словам певицы, быть в кресле жюри и выполнять роль продюсера — совершенно разные вещи.

"Ответственно. Стрессово. Мы знаем, после этих Нацотборов кто-то да и бросал камни", — говорит победительница Евровидения.

Запущен сбор на нужды Superhumans — всеукраинского центра, специализирующегося на протезировании, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержке пострадавших от войны. Задонатить можно, перейдя по QR-коду на экране.

