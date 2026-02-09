Ігор Кондратюк висловився про скандал з Русланою на Нацвідборі

Відомий український продюсер і телеведучий прокоментував виступ та перемогу Leléka на Нацвідборі. Він також підтримав Руслану, яку звинуватили у порушенні правил конкурсу.

Ігор Кондратюк висловився щодо перемоги Leléka у фіналі національного відбору на Євробачення-2026. Власними думками він поділився у Facebook, зізнавшись, що вперше за багато років не дивився трансляцію наживо.

Кондратюк про Руслану

"Засуджую тих, хто хейтить Руслану, яка агітувала за майбутню (як виявилось!) переможницю цього Нацвідбору. До слова, так само зухвало Руслана свого часу агітувала за Джамалу — і та перемогла на Євробаченні!" — пише Кондратюк.

Ігор Кондратюк про скандал з Русланою Фото: Facebook

Він згадав, як сам багато років був членом журі різних талант-шоу, і завжди говорив те, що хотів, зокрема, висловлював свої дуже суб'єктивні думки щодо учасників.

"Я таки глянув фрагмент, а саме — дайджест для голосування. І піймав себе на думці, що я б проголосував саме за Leléka", — додав телеведучий.

Також він не оминув увагою закиди співачці, що вона уже багато років живе за кордоном, тому начебто немає морального права презентувати Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

"Чи залишається українка, яка багато років живе за кордоном українкою? 1000%! Жодного сумніву. Чи має право вона при цьому змагатись нарівні з тими, хто мешкає саме в Україні, а чому ні? Якщо правила дозволяють. Хай гарно виступає, і для України перемогу здобуває!" — заявив продюсер.

Організація Нацвідбору

Насамкінець він порушив питання вартості організації національного відбору в часи війни.

"Продовжую не розуміти (чи нерозуміти?), нащо робити такий дорогий Нацвідбір під час нашої війни на виживання", — зазначив Кондратюк.

У коментарях його підписники почали обмінюватись позиціями.

"Згадаймо Квітку Цісик. Хто скаже, що вона не українка?";

"Вона, може, більше українка, ніж дехто, хто живе в Україні!";

"Не знала її до перемоги. Послухала. Взагалі ніяка, не зачепила ні пісня, ні виконання";

Відгуки користувачів мережі Фото: Facebook

"Але в країні війна, грошей не вистачає, можна було і відмовитися від Євробачення. А гроші для військових на армію, і на енергетику. Зима, люди мерзнуть, є більш важливі пріоритети. Моя думка".

