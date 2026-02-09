LELÉKA, яка їде на Євробачення, потрапила в новий скандал: люди вимагають переголосування

Переможиця Нацвідбору на Євробачення-2026 LELÉKA опинилася в центрі скандалу. Команда співачки розіслала запрошення на вечірку, яке сприйняли як відзначення перемоги ще до оголошення результатів.

Про це вперше заговорила інша фіналістка Нацвідбору Valeriya Force. За її словами, запрошення швидко видалили, тому вона не і не потрапила на захід.

Скандал на Нацвідборі

Співачка розповіла, що отримала запрошення на вечірку до оголошення результатів, чим запустила активну дискусію в коментарях.

"Вчора 7 лютого о 18:00 команда лелеки запросила мене на її афтер-паті. Ось скрін. Скрін був зроблений за часом у Нью-Йорку. А сьогодні це запрошення вже видалили. В мене, на жаль, не вийшло піти на святкування, бо запрошення видалили, то ж з такої нагоди я пропоную зробити афтер-паті для учасників, які не поїдуть у Відень. Що ви думаєте з цього приводу?" — сказала Valeriya Force.

Valeriya Force розповіла про запрошення на вечірку Фото: TikTok

Реакція мережі

У коментарях українці почали активно дискутувати. Хтось запідозрив переможицю Нацвідбору в підкупі конкурсу, а хтось наголосив, що запрошення було просто на вечірку, а не святкування перемоги LELÉKA.

"Тобто Вас запросили на святкування перемоги Лелеки до того як її офіційно оголосили переможцем?".

"Будь ласка!!! Лелека відповіла про це в своєму телеграм каналі! Це помилка одної людини з її команди! Людина повинна була відмовити і вибачитися, а не видаляти повідомлення! Це не її вина".

"Так ніде не написано "святкування перемоги Лелеки". Що ви робите із мухи слона".

"Треба зробити розголос, щоб зробили переголосування!!! А ще я навіть не змогла проголосувати, як і дуже багато людей!!".

"А я пропоную провести повторний, чесний, вибір — переголосувати".

"Спалилися трошки".

"Люди переконані, що передчасно відправлено запрошення на афтерпаті з нагоди перемоги, але де це власне написано? Тут просто запрошення на вечірку, щоб відзначити пророблену роботу всіма учасниками і командою Лелеки, ніде не йдеться про святкування з нагоди перемоги. чому всі шукають зраду, де її нема?".

Відповідь LELÉKA

Переможиця Нацвідбору вже відреагувала на скандал. Вона розставила всі крапки над "і", наголосивши, що планувалася просто вечірка з нагоди завершення чергового творчого етапу, у який усі учасники вклали багато сил. Втім, афтер-паті насправді скасували.

"Попри втому, я завжди за відкриту і чесну комунікацію. Тому я виходжу в розмовний контент от зараз, по гарячих слідах. Напередодні фіналу Національного відбору в однієї людини з моєї команди виникла ідея зробити афтер-паті, на якій ми всі незалежно від результатів конкурсу могли відсвяткувати спільний шлях, який ми пройшли. Бо ми всі молодці, бо ми всі виклалися на 100%", — сказала LELÉKA.

Втім, вечірку довелося скасувати, бо співачка після насичених місяців роботи відчуває себе дуже втомленою.

"Я вибачаюсь, що це в останній момент. Я готова за це перепросити", — додала LELÉKA, наголосивши, що людина з її команди не повинна була просто видаляти повідомлення без пояснення.

LELÉKA стала переможицею Нацвідбору на Євробачення Фото: Eurovision Ukraine official

Хто така LELÉKA

LELÉKA — сценічне ім’я Вікторії Корнікової, української співачки, композиторки та аранжувальниці. У 2014 році дівчина, яка родом з Донецької області, переїхала до Німеччини, де й жила весь цей час.

У 2016 році в Берліні співачка заснувала гурт LELÉKA.

У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2026 7 лютого за сумою двох оцінок LELÉKA здобула перемогу та право представляти Україну у Відні. І журі, і глядачі дали їй по 10 балів.

