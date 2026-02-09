Leléka, которая едет на Евровидение, попала в новый скандал: люди требуют переголосования

Победительница Нацотбора на Евровидение-2026 Leléka оказалась в центре скандала. Команда певицы разослала приглашение на вечеринку, которое восприняли как празднование победы еще до объявления результатов.

Об этом впервые заговорила другая финалистка Нацотбора Valeriya Force. По ее словам, приглашение быстро удалили, поэтому она не и не попала на мероприятие.

Скандал на Нацотборе

Певица рассказала, что получила приглашение на вечеринку до объявления результатов, чем запустила активную дискуссию в комментариях.

"Вчера 7 февраля в 18:00 команда Leléka пригласила меня на ее афтер-пати. Вот скрин. Скрин был сделан по времени в Нью-Йорке. А сегодня это приглашение уже удалили. У меня, к сожалению, не получилось пойти на празднование, потому что приглашение удалили, поэтому по такому случаю я предлагаю сделать афтер-пати для участников, которые не поедут в Вену. Что вы думаете по этому поводу?" — сказала Valeriya Force.

Valeriya Force рассказала о приглашении на вечеринку Фото: TikTok

Реакция сети

В комментариях украинцы начали активно дискутировать. Кто-то заподозрил победительницу Нацотбора в подкупе конкурса, а кто-то подчеркнул, что приглашение было просто на вечеринку, а не празднование победы Leléka.

"То есть Вас пригласили на празднование победы Лелеки до того как ее официально объявили победителем?".

"Пожалуйста!!! Лелека ответила об этом в своем телеграм канале! Это ошибка одного человека из ее команды! Человек должен был отказать и извиниться, а не удалять сообщение! Это не ее вина".

"Так нигде не написано "празднование победы Лелеки". Что вы делаете из мухи слона".

"Надо сделать огласку, чтобы сделали переголосование!!! А еще я даже не смогла проголосовать, как и очень много людей!!!".

"А я предлагаю провести повторный, честный, выбор — переголосовать".

"Спалились немножко".

"Люди убеждены, что преждевременно отправлено приглашение на афтерпати по случаю победы, но где это собственно написано? Здесь просто приглашение на вечеринку, чтобы отметить проделанную работу всеми участниками и командой Лелеки, нигде не говорится о праздновании по случаю победы. почему все ищут зраду, где ее нет?".

Ответ Leléka

Победительница Нацотбора уже отреагировала на скандал. Она расставила все точки над "і", отметив, что планировалась просто вечеринка по случаю завершения очередного творческого этапа, в который все участники вложили много сил. Впрочем, афтер-пати на самом деле отменили.

"Несмотря на усталость, я всегда за открытую и честную коммуникацию. Поэтому я выхожу в разговорный контент вот сейчас, по горячим следам. Накануне финала Национального отбора у одного человека из моей команды возникла идея сделать афтер-пати, на которой мы все независимо от результатов конкурса могли отпраздновать общий путь, который мы прошли. Потому что мы все молодцы, потому что мы все выложились на 100%", — сказала Leléka.

Впрочем, вечеринку пришлось отменить, так как певица после насыщенных месяцев работы чувствует себя очень уставшей.

"Я извиняюсь, что это в последний момент. Я готова за это извиниться", — добавила Leléka, подчеркнув, что человек из ее команды не должен был просто удалять сообщения без объяснения.

Leléka стала победительницей Нацотбора на Евровидение Фото: Eurovision Ukraine official

Кто такая Leléka

Leléka — сценическое имя Виктории Корниковой, украинской певицы, композитора и аранжировщицы. В 2014 году девушка, которая родом из Донецкой области, переехала в Германию, где и жила все это время.

В 2016 году в Берлине певица основала группу Leléka.

В финале Нацотбора на Евровидение-2026 7 февраля по сумме двух оценок Leléka одержала победу и право представлять Украину в Вене. И жюри, и зрители дали ей по 10 баллов.

