Объявлен победитель Нацотбора на Евровидение: кто представит Украину в Вене (видео)
7-го февраля состоялся финал Нацотбора на международный песенный конкурс Евровидение, который в этом году принимает Австрия. Жюри и зрители выбрали представителя Украины среди 10 конкурсантов, а победитель уже в мае выступит на сцене Вены.
Фокус вел прямую трансляцию весь эфир, а теперь вместе с ведущими Лесей Никитюк и Тимуром Мирошниченко объявляет победителя.
Победитель Нацотбора на Евровидение-2026
Победу в Нацотборе одержала Lelѐka. За песню Ridnym зрители и профессиональное жюри отдали больше всего голосов. Украинцы оценили выступление в 10 баллов. А жюри в свою очередь дали — 10.
Всего в течение вечера мы услышали 10 выступлений конкурсантов в таком порядке:
- Valeriya Force — Open Our Hearts
- Molodi — Legends
- Monokate — ТYТ
- The Elliens — Crawling Whispers
- Laud — Lightkeeper
- Lelѐka — Ridnym
- Mr. Vel — Do or Done
- Khayat — "Герци"
- Jerry Heil — Catharticus (Prayer)
- "ЩукаРиба" — "Моя земля"
Ранее Eurovisionworld победу на Нацотборе-2026 с большим отрывом пророчили Jerry Heil. Второе и третье место тогда досталось Leléka и Monokate.
Когда будет Евровидение-2026
Австрийский певец JJ стал победителем Евровидения-2025 в мае прошлого года, поэтому "привез" конкурс в столицу своей страны в этом году.
- Первый полуфинал состоится 12 мая;
- Второй полуфинал — 14 мая;
- Гранд-финал — 16 мая.
Говорят, что Евровидение принесет Вене более 52 миллионов евро прибыли и будет создано около 550 новых рабочих мест.
