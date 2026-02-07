Объявлен победитель Нацотбора на Евровидение: кто представит Украину в Вене (видео)

7-го февраля состоялся финал Нацотбора на международный песенный конкурс Евровидение, который в этом году принимает Австрия. Жюри и зрители выбрали представителя Украины среди 10 конкурсантов, а победитель уже в мае выступит на сцене Вены.

Фокус вел прямую трансляцию весь эфир, а теперь вместе с ведущими Лесей Никитюк и Тимуром Мирошниченко объявляет победителя.

Победитель Нацотбора на Евровидение-2026

Победу в Нацотборе одержала Lelѐka. За песню Ridnym зрители и профессиональное жюри отдали больше всего голосов. Украинцы оценили выступление в 10 баллов. А жюри в свою очередь дали — 10.

Lelѐka Фото: Суспільне

Всего в течение вечера мы услышали 10 выступлений конкурсантов в таком порядке:

Valeriya Force — Open Our Hearts Molodi — Legends Monokate — ТYТ The Elliens — Crawling Whispers Laud — Lightkeeper Lelѐka — Ridnym Mr. Vel — Do or Done Khayat — "Герци" Jerry Heil — Catharticus (Prayer) "ЩукаРиба" — "Моя земля"

Ранее Eurovisionworld победу на Нацотборе-2026 с большим отрывом пророчили Jerry Heil. Второе и третье место тогда досталось Leléka и Monokate.

Когда будет Евровидение-2026

Австрийский певец JJ стал победителем Евровидения-2025 в мае прошлого года, поэтому "привез" конкурс в столицу своей страны в этом году.

Первый полуфинал состоится 12 мая ;

; Второй полуфинал — 14 мая ;

; Гранд-финал — 16 мая.

Говорят, что Евровидение принесет Вене более 52 миллионов евро прибыли и будет создано около 550 новых рабочих мест.

