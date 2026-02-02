"Это было жутко": известный певец признался, как подцепил собачий герпес

Украинский певец и финалист Нацотбора на Евровидение-2026 KHAYAT вспомнил, как жил и работал в США. В тот момент в приюте для животных музыкант подцепил необычную болезнь.

KHAYAT дал интервью Славе Демину за несколько дней до песенного конкурса, который состоится 7 февраля. В частности, он рассказал, как именно заболел собачьим герпесом и какие были симптомы.

Как KHAYAT подцепил собачий герпес

"Рассказывал, что чесал собак не только дома, но и в приюте я работал. Это была моя первая работа в Америке, потому что стипендии не хватало. И пошел работать в собачий приют, потому что любил животных банально. Но в какой-то момент понял, что это работа не для меня. После герпеса, конечно", — вспомнил певец.

KHAYAT только там узнал, что у животных есть определенные болезни, которые могут передаваться людям также — например, собачий герпес

Відео дня

"В Украине никогда об этом не слышал", — отметил финалист Нацотбора.

По словам KHAYAT, собачий герпес передается контактно, а сыпь была на лице — где-то процентов 65-70, также температура 40.

"Но это был интересный опыт для меня. Я надеюсь, таких приютов уже нет. Там были ненормальные условия для животных. Они были в железных клетках на улице, ходили под себя. Это было жутко", — сказал артист.

KHAYAT работал в приюте Фото: Instagram

В частности, KHAYAT рассказал, что в Киеве сейчас есть классные приюты, лучше американских.

Правда о жизни в США

Также он отметил, что в США не все так радостно, как кажется на первый взгляд.

"Когда ты едешь на шопинг или отдыхать за границу, это совсем не то, когда ты сталкиваешься с медицинскими страховками, с какими-то стихийными бедствиями, налогами. В целом атмосфера в социуме, где ты постоянно иностранец. Меня это очень раздражало", — признался музыкант.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Накануне объявления 10-го финалиста Нацотбора, которым впоследствии стал KHAYAT, Богдан Беспалов рассказал, что певец был подписан на ряд российских аккаунтов в Instagram.

Певица и участница Нацотбора Valeriya Force отреагировала на громкий скандал о сотрудничестве с россиянами.

Кроме того, Екатерина Павленко высмеяла заявление Jerry Heil относительно участия в Нацотборе.